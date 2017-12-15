В выходные синоптики прогнозируют в Калининградской области дождь и снег

По сведениям Гидрометцентра, днём в субботу, 16 декабря, будет +2°C, в воскресенье — +3°C.

В оба дня метеорологи обещают дождь и снег. Ночью столбик термометра будет опускаться до 0 °C. Скорость ветра не превысит 5 м/с.