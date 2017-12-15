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09:17 (мск), источник: Калининград.Ru

В выходные синоптики прогнозируют в Калининградской области дождь и снег

В предстоящие выходные в Калининградской области ожидается плюсовая температура, синоптики также прогнозируют осадки.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: -1° 47% 763 мм рт. ст. 3 м/с
Источник: Калининград.Ru

По сведениям Гидрометцентра, днём в субботу, 16 декабря, будет +2°C, в воскресенье — +3°C.

В оба дня метеорологи обещают дождь и снег. Ночью столбик термометра будет опускаться до 0 °C. Скорость ветра не превысит 5 м/с.

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