В аптеки Иркутской области поступили дополнительно 398 упаковок инсулина

И после 20 декабря поступит ещё 420 упаковок инсулина, чтобы обеспечить всех людей в течение новогодних праздников и после, но теми рецептами, которые будут выписаны в декабре. Об этом на пресс-конференции сообщила заместитель министра здравоохранения Иркутской области Елена Голенецкая, сообщает 15 декабря пресс-служба министерства.

«Естественно, мы уже давно ведём конкурсные процедуры на закупку препаратов на 2018 год. В торгах уже находится полугодовой запас инсулина для Иркутской области по закону № 106. По программе обеспечения инвалидов ОНЛП мы будем проводить все торги в январе, потому что у нас до марта запас препарат есть и проводить экстренные процедуры закупок нет необходимости. Поэтому выставляем совершенно спокойно все закупки — конец декабря и январь, когда приходит федеральное финансирование», — рассказала Елена Голенецкая.

По её словам, каждый год — разное количество людей, получающих льготу по инвалидности, заявки с разных медицинских учреждений собираются заранее. Но в течение года бывают изменения в численности льготников, поэтому дополнительно приобретаются препараты, чтобы обеспечить всех, пояснила заместитель министра.