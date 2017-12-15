В аптеки Иркутской области поступили дополнительно 398 упаковок инсулина
В аптеки Иркутской области 14 декабря 2017 года дополнительно поступили 398 упаковок инсулина, это обеспечит всех льготополучателей до конца года.
В аптеки Иркутской области 14 декабря 2017 года дополнительно поступили 398 упаковок инсулина, это обеспечит всех льготополучателей до конца года.
И после 20 декабря поступит ещё 420 упаковок инсулина, чтобы обеспечить всех людей в течение новогодних праздников и после, но теми рецептами, которые будут выписаны в декабре. Об этом на
«Естественно, мы уже давно ведём конкурсные процедуры на закупку препаратов на 2018 год. В торгах уже находится полугодовой запас инсулина для Иркутской области по закону № 106. По программе обеспечения инвалидов ОНЛП мы будем проводить все торги в январе, потому что у нас до марта запас препарат есть и проводить экстренные процедуры закупок нет необходимости. Поэтому выставляем совершенно спокойно все закупки — конец декабря и январь, когда приходит федеральное финансирование», — рассказала Елена Голенецкая.
«Мы не всегда можем четко в последние недели года спрогнозировать, на какой территории точно будет надо сколько упаковок. Потому что у льготополучателей есть определенный запас препарата, они приходят по мере необходимости с новым рецептом, — рассказала она. — Чтобы оперативно перераспределить инсулины, у нас работает группа сотрудников, действует горячая линия — 260−916, 260−917.. Поэтому если