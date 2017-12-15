Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: Цимбалюк устроил провокацию на пресс-конференции с Путиным
10 главных ошибок в питании за всю историю человечества
Оргкомитет Олимпиады заявил о праве России пройти со своим флагом
Послу США в России посоветовали «ознакомиться с географией»
68-летний Ричард Гир сделал предложение молодой возлюбленной
Криптоистерия без границ: биткоин вырвался за пределы миллиона Биткоин снова штурмует исторический максимум
СМИ: Пользователи ЕС обсудили фигуры гимнасток из США и России
Собчак о передаче на Первом канале: Побывала в аду
Украинец Цимбалюк устроил провокацию на конференции с Путиным
Известный актер Гафт экстренно госпитализирован
Названа предварительная причина смерти Марии Политовой – СМИ
Чемпионка Мастеркова о «ловушке» МОК на ОИ для РФ
Пелагея примерила оригинальный свитер
Леди в красном: Нюша продемонстрировала спортивную фигуру
Чулпан Хаматова объявила, что прервет актерскую карьеру - СМИ
СМИ: Пропавшая Политова из «Дом-2» найдена мертвой
В Петербурге в старом диване нашли 605 млн руб.
Путин ответил на вопрос Собчак
Фоторепортажи
12Трамп признал столицей Израиля Иерусалим
10Встреча российских саперов, вернувшихся из Сирии
09:16 (мск), источник: Baikal-info.ru

В аптеки Иркутской области поступили дополнительно 398 упаковок инсулина

В аптеки Иркутской области 14 декабря 2017 года дополнительно поступили 398 упаковок инсулина, это обеспечит всех льготополучателей до конца года.

И после 20 декабря поступит ещё 420 упаковок инсулина, чтобы обеспечить всех людей в течение новогодних праздников и после, но теми рецептами, которые будут выписаны в декабре. Об этом на пресс-конференции сообщила заместитель министра здравоохранения Иркутской области Елена Голенецкая, сообщает 15 декабря пресс-служба министерства.

«Естественно, мы уже давно ведём конкурсные процедуры на закупку препаратов на 2018 год. В торгах уже находится полугодовой запас инсулина для Иркутской области по закону № 106. По программе обеспечения инвалидов ОНЛП мы будем проводить все торги в январе, потому что у нас до марта запас препарат есть и проводить экстренные процедуры закупок нет необходимости. Поэтому выставляем совершенно спокойно все закупки — конец декабря и январь, когда приходит федеральное финансирование», — рассказала Елена Голенецкая.

По её словам, каждый год — разное количество людей, получающих льготу по инвалидности, заявки с разных медицинских учреждений собираются заранее. Но в течение года бывают изменения в численности льготников, поэтому дополнительно приобретаются препараты, чтобы обеспечить всех, пояснила заместитель министра.

«Мы не всегда можем четко в последние недели года спрогнозировать, на какой территории точно будет надо сколько упаковок. Потому что у льготополучателей есть определенный запас препарата, они приходят по мере необходимости с новым рецептом, — рассказала она. — Чтобы оперативно перераспределить инсулины, у нас работает группа сотрудников, действует горячая линия — 260−916, 260−917.. Поэтому если где-то возникает вопрос, мы просим наши лечебные учреждения, наших льготополучателей обратиться на горячую линию и в течение суток вопрос об обеспечение препаратом будет однозначно решен. В течение суток доставят препарат практически в любую территорию».

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Инцидент с Су-25 в Сирии: версии США и России
Меркель: для отмены санкций против РФ нет оснований
Владимир Путин решил простить налоговые долги 50 млн избирателей
СМИ узнали об идее Трампа продать российские дачи дипломатов
Экипировку «Ратник» назвали несокрушимой
Всемирное антидопинговое агентство ответило на заявление Путина
Фильм Звягинцева «Нелюбовь» вошел в шорт-лист премии «Оскар»
Спорт
Россия зажала шведов в стальных тисках В стартовом матче Кубка Первого канала по хоккею российская сборная переиграла шведов
Авто
Пять машин и два трактора застряли, спасая из грязи «Ниву» (видео) Забегая вперед, отметим, что поспешившей на помощь кавалькаде из пяти внедорожников и двух тракторов так и не удалось спасти ВАЗ-2121
Hi-Tech
Самые удивительные гаджеты 2017 года Hi-Tech Mail.Ru подводит итоги года в подборке необычных гаджетов, которые не оставили нас равнодушными
Кино
Американцы посмотрели фильм «Крым» и пожалели Интернет-пользователи раскритиковали кинокартину и ее создателя
Недвижимость
Главу налоговой инспекции уволили за неуплату налогов
В Петербурге «самовольно» отремонтировали головы русалок на Доме Николаевых
Санкт-Мориц в Швейцарии возглавил рейтинг курортов по цене недвижимости
Комитет Госдумы поддержал ратификацию соглашения о продаже Дома Финляндии в Петербурге
Леди
5 причин перевести онлайн-знакомство в реальную жизнь Когда пора сказать себе «стоп» и перевести «вирт» в формат полноценного свидания, и почему это все-таки стоит сделать, рассуждает психолог Надежда Кузьмина.
Дети
Бывшая жена Тома Круза беременна Внимательные поклонники усмотрели изменившуюся фигуру звезды, которая может свидетельствовать об «интересном положении» Кэти Холмс
Все о ремонте
Что такое стиль лагом или как добавить в свою жизнь шведского благополучия
Как разместить системы хранения в типовой «двушке»
Маленькая и бюджетная: ремонт однушки для студентки
История оформления квартиры в старом доме
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь