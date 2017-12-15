Рентген иконе Казанской Божией Матери сделали в Иркутске

На приём к врачу торопятся даже иконы. Образу Казанской Богоматери нужен рентген. Сотрудники музея подозревают внешность экспоната в обманчивости.

— У нас есть предположение, что под этой живописью поздней находится образ Казанской Божией Матери — более древний, 18 века, — говорит хранитель Фонда иконописи Иркутского областного художественного музея Ирина Буханцова.

Работа 20-го столетия кисти художника Константина Померанцева совпадает по размерам с утерянной чудотворной иконой. Чтобы это доказать, у изображения взяли анализы и нашли старинную краску. Затем специалисты подтвердили ещё один симптом древности.

— Вот эти вот отверстия от гвоздей, где крепились кожаные крепления. Их остатки мы собрали в коробочку при осмотре реставрационном. Это подтверждает тот факт, что икона была выносной, — говорит хранитель Фонда иконописи Иркутского областного художественного музея Ирина Буханцова.

После революции знаменитый образ Казанской Божией Матери исчез. Возможно, его спасли от большевиков — нанесли сверху новое изображение и подписали как светскую картину.

Если это та самая икона, то ей не привыкать к поездкам в любую погоду. До 30-х годов прошлого века её возили по графику по всему Иркутскому округу. Для комфортного путешествия иконы даже была специальная карета.

Так как специального рентгена у музея нет, пришлось обратиться в больницу. Вне очереди их пропустил Областной гериатрический центр.

— Ретген шум.

— Никаких плотных металлизированных и известковых включений. Можем попробовать сделать снимок.

— Трудно разобраться — это верхний или внутренний слой. Краска даёт малую рентгеновскую тень.

— Сначала вот здесь. Лики-лики.

— Снимаю я.

— Вот он лик, посмотрите, вот глаз, вот нос, наверное. Хотя нет — это часть нимба, — говорит врач-рентгенолог Областного гериатрического центра Евгений Соколов.

— Под иконой сохранилось очень небольшое количество авторской живописи. Только это. Прочитать и посмотреть тщательно нам предстоит ещё в мастерской реставрационной, — говорит заведующая реставрационной мастерской Иркутского областного художественного музея Светлана Тютикова.