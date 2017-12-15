Лесосибирского водителя изолировали от общества за пьяные поездки
Молодого автомобилиста четыре раза ловили за рулем в нетрезвом состоянии.
Молодого автомобилиста четыре раза ловили за рулем в нетрезвом состоянии.
28-летнего жителя Лесосибирска осудили к 7 месяцам лишения свободы за систематическую пьяную езду, сообщили в полиции Красноярского края. Водителя ловили за рулем в нетрезвом состоянии четыре раза: в первый раз он отделался административным наказанием, а затем против него возбуждали уже уголовные дела.
Первое уголовное дело завели в ноябре 2015 года. Тогда
В сентябре этого года он попался пьяным за рулем уже в четвертый раз. Суд приговорил рецидивиста к 7 месяцам исправительной