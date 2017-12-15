Лесосибирского водителя изолировали от общества за пьяные поездки

28-летнего жителя Лесосибирска осудили к 7 месяцам лишения свободы за систематическую пьяную езду, сообщили в полиции Красноярского края. Водителя ловили за рулем в нетрезвом состоянии четыре раза: в первый раз он отделался административным наказанием, а затем против него возбуждали уже уголовные дела.

Первое уголовное дело завели в ноябре 2015 года. Тогда автомобилиста-нарушителя наказали обязательными работами — суд назначил 200 часов и лишил прав на 1 год и 9 месяцев. Но в январе 2017 года парень опять сел за руль в нетрезвом виде. Его арестовали на 6 дней, суд назначил уже 250 часов обязательных работ с лишением прав на 2,5 года.