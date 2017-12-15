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09:04 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

Рейды по пресечению нелегальной торговли алкоголем пройдут в Иркутске

Профилактические мероприятия состоятся при участии добровольцев.

Источник: IrkutskMedia.ru

Рейды с участием добровольцев по пресечению незаконной торговли алкоголем пройдут в Иркутске. Это связано с тем, что в преддверии новогодних праздников есть угроза увеличения количества суррогата в розничной продаже. Решение принято на заседании городского штаба, который провел мэр Иркутска Дмитрий Бердников. В нем приняли участие начальник межмуниципального управления МВД России «Иркутское» Олег Савин, сотрудники администрации города, представители спортивных и молодежных объединений, участвовавших в прошлом году в борьбе с распространением «Боярышника» и других спиртосодержащих жидкостей. Об этом ИА IrkutskMedia сообщили в пресс-службе мэрии Иркутска.

Дмитрий Бердников предложил иркутским добровольцам и в этом году принять участие в работе по борьбе с распространением суррогатного алкоголя и спиртосодержащей жидкости.

«Сегодня вместе с руководителем нашей полиции я прошу вас включиться в работу, чтобы предотвратить распространение суррогата в предпраздничные дни на территории города», — отметил глава города.

Начальник межмуниципального управления МВД России «Иркутское» Олег Савин отметил, что благодаря слаженной работе волонтеров и полиции за две недели декабря 2016 года было изъято более 5,5 тонн «Боярышника», ставшего причиной прошлогодней трагедии. В течение года полиция продолжала работу по борьбе с незаконным оборотом алкогольной продукции и спиртосодержащих жидкостей. В преддверии новогодних праздников есть угроза увеличения количества суррогата в розничной продаже. Олег Савин рассказал, что в этом году ужесточилось российское законодательство в отношении лиц, нарушающих требования закона об обороте алкогольной продукции: увеличены штрафы и при повторном выявлении фактов нарушения предусмотрена уголовная ответственность.

«В прошлом году проведение совместных рейдов показало очень хороший результат: в Иркутске в местах патрулирования не только была пресечена незаконная торговля алкоголем, но и до минимума снизалась уличная преступность», — заявил Олег Савин.

Также глава полиции Иркутска попросил обратить внимание на проблему поджога автотранспорта в городе. Более половины возгораний автомобилей в городе имеют признаки поджога. Летом 2017 года в Октябрьском округе города Иркутска добровольцы выходили на ночное патрулирование улиц для борьбы с этим видом хулиганства. Во время патрулирования количество поджогов значительно уменьшилось. Сейчас полиция предлагает распространить эту практику на всей территории города.

На штабе было решено приступить к патрулированию уже в эти выходные. Патрулирование будет проходить совместно с сотрудниками полиции и «Безопасным городом». Для обеспечения связи будут созданы специальные группы в мессенджерах. В этом году к добровольцам присоединились Иркутское казачье общество и Иркутский красный крест. Особое внимание будет удалятся нестационарной и уличной торговле, где запрещена продажа любой алкогольной продукции.

Напомним, отравление суррогатным алкоголем стало самым трагичным событием в Иркутске в 2016 году и о многом заставило задуматься не только местные органы власти, но и федеральные. Ситуация вызвала грандиозный скандал в декабре и вышла на международный уровень. Массовое отравление людей непищевой спиртосодержащей жидкостью прокомментировал президент России Владимир Путин на итоговой пресс-конференции и дал несколько поручений.

С первых дней правоохранители изымали образцы жидкости, которую употребляли пострадавшие, направляли их на исследование в экспертно-криминалистический центр ГУ МВД России по Иркутской области. Сотрудники СУ СКР по региону 18 декабря 2016 года возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 239 УК РФ «Производство, хранение, сбыт товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшие по неосторожности смерть двух и более лиц». По делу задержаны 22 человека. В отношении семи из них избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, в отношении 10-ти — в виде домашнего ареста, еще четверо находятся под подпиской о невыезде.

Сразу после пресс-конференции Путина следователи возбудили в отношении заместителя руководителя Управления Роспотребнадзора по Иркутской области Михаила Лужнова уголовное дело по ч. 3 ст. 293 УК РФ (халатность).

Было установлено, что с мая 2016 года в региональное Управление Роспотребнадзора поступали неоднократные обращения о незаконной реализации на территории Иркутской области спиртосодержащей продукции, а также о введении запрета на розничную продажу концентрата для ванн «Боярышник».

«Лужнов, как полагает следствие, не предпринял необходимые меры по проверке указанных в обращении фактов», — говорилось в сообщении пресс-службы СК.

Управление Роспотребнадзора по Иркутской области обнародовало заявление о том, что неоднократно информировало органы госвласти, а также органы местного самоуправления с целью введения мер для борьбы с алкоголизмом. Ведомство направило 35 информационно-аналитических материалов губернатору Иркутской области Сергею Левченко, председателю Законодательного Собрания региона Сергею Брилке, а также в администрацию Иркутска и другие инстанции.

27 декабря прошлого года Главным следственным управлением СК России было возбуждено уголовное дело в отношении заместителя министра имущественных отношений Иркутской области Евгении Нефедовой. Она подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 293 УК РФ (халатность). 11 января 2017 года ее отстранили от занимаемой должности. Такое решение принял Свердловский районный суд.

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