Рейды по пресечению нелегальной торговли алкоголем пройдут в Иркутске
Профилактические мероприятия состоятся при участии добровольцев.
Профилактические мероприятия состоятся при участии добровольцев.
Рейды с участием добровольцев по пресечению незаконной торговли алкоголем пройдут в Иркутске. Это связано с тем, что в преддверии новогодних праздников есть угроза увеличения количества суррогата в розничной продаже. Решение принято на заседании городского штаба, который провел мэр Иркутска Дмитрий Бердников. В нем приняли участие начальник межмуниципального управления МВД России «Иркутское» Олег Савин, сотрудники администрации города, представители спортивных и молодежных объединений, участвовавших в прошлом году в борьбе с распространением «Боярышника» и других спиртосодержащих жидкостей. Об этом ИА IrkutskMedia сообщили в
«Сегодня вместе с руководителем нашей полиции я прошу вас включиться в работу, чтобы предотвратить распространение суррогата в предпраздничные дни на территории города», — отметил глава города.
Начальник межмуниципального управления МВД России «Иркутское» Олег Савин отметил, что благодаря слаженной работе волонтеров и полиции за две недели декабря 2016 года было изъято более 5,5 тонн «Боярышника», ставшего причиной прошлогодней трагедии. В течение года полиция продолжала работу по борьбе с незаконным оборотом алкогольной продукции и спиртосодержащих жидкостей. В преддверии новогодних праздников есть угроза увеличения количества суррогата в розничной продаже. Олег Савин рассказал, что в этом году ужесточилось российское законодательство в отношении лиц, нарушающих требования закона об обороте алкогольной продукции: увеличены штрафы и при повторном выявлении фактов нарушения предусмотрена уголовная ответственность.
«В прошлом году проведение совместных рейдов показало очень хороший результат: в Иркутске в местах патрулирования не только была пресечена незаконная торговля алкоголем, но и до минимума снизалась уличная преступность», — заявил Олег Савин.
Также глава полиции Иркутска попросил обратить внимание на проблему поджога автотранспорта в городе. Более половины возгораний автомобилей в городе имеют признаки поджога. Летом 2017 года в Октябрьском округе города Иркутска добровольцы выходили на ночное патрулирование улиц для борьбы с этим видом хулиганства. Во время патрулирования количество поджогов значительно уменьшилось. Сейчас полиция предлагает распространить эту практику на всей территории города.
Напомним, отравление суррогатным алкоголем стало самым трагичным событием в Иркутске в 2016 году и о многом заставило задуматься не только местные органы власти, но и федеральные. Ситуация вызвала грандиозный скандал в декабре и вышла на международный уровень. Массовое отравление людей непищевой спиртосодержащей жидкостью прокомментировал президент России Владимир Путин на итоговой
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