В Башкирии к 2030 году средняя продолжительность жизни составит 76 лет
Средняя продолжительность жизни в Башкирии к 2030 году составит 76 лет, следует из Стратегии-2030.
Средняя продолжительность жизни в Башкирии к 2030 году составит 76 лет, следует из Стратегии-2030.
Это одно из основных положений документа, который обсуждался на этой неделе в правительстве региона.
Показатели совпадают с теми, которые ранее были поставлены к 2025 году.
Напомним, в середине июня этого года на торжественном собрании, посвященном Дню медицинского работника, глава Башкирии заявлял, что власти региона рассчитывают увеличить к 2025 году среднюю продолжительность жизни до 76 лет. Для сравнения, в этом году в республике впервые преодолен рубеж ожидаемой жизни в 71 год.
— У нас в республике на сегодняшний день ожидаемая продолжительность жизни по результатам 2016 года немногим превышает 70 лет. Нам с вами надо достичь планку в 76 лет. Понятно, что для решения этой задачи предстоит многое сделать в части совершенствования всех составляющих системы охраны здоровья — профилактики, медицинской помощи, реабилитации, управления отраслью. Необходима тесная координация усилий руководителей сферы здравоохранения, глав муниципальных образований, представителей фармацевтической индустрии, научных и образовательных учреждений и, конечно же, активность самого населения, — говорил тогда Хамитов.