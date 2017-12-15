В Башкирии к 2030 году средняя продолжительность жизни составит 76 лет

Это одно из основных положений документа, который обсуждался на этой неделе в правительстве региона.

Показатели совпадают с теми, которые ранее были поставлены к 2025 году.

Напомним, в середине июня этого года на торжественном собрании, посвященном Дню медицинского работника, глава Башкирии заявлял, что власти региона рассчитывают увеличить к 2025 году среднюю продолжительность жизни до 76 лет. Для сравнения, в этом году в республике впервые преодолен рубеж ожидаемой жизни в 71 год.