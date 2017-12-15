В новогоднюю ночь в Крыму ограничат продажу алкоголя

Согласно Закону РК «О государственном регулировании в сфере розничной продажи алкогольной продукции и слабоалкогольных напитков и об установлении ограничений их реализации на территории Республики Крым» в муниципальных образованиях запрещена продажа спиртного с 23:00 31 декабря 2017 года до 10:00 1 января 2018 года.

Это ограничение обязательно для предприятий розничной торговли — магазинов, павильонов и т. д. Однако не касается кафе и ресторанов, так что, очевидно, в них алкоголь будет литься чрезмерно — «за себя и за того парня».