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09:30 (мск), источник: КрымPress

В новогоднюю ночь в Крыму ограничат продажу алкоголя

В новогоднюю ночь в Крыму «докупить» шампанское, если оно вдруг закончится в самый неподходящий момент, будет невозможно.

Источник: РИА "Новости"
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Согласно Закону РК «О государственном регулировании в сфере розничной продажи алкогольной продукции и слабоалкогольных напитков и об установлении ограничений их реализации на территории Республики Крым» в муниципальных образованиях запрещена продажа спиртного с 23:00 31 декабря 2017 года до 10:00 1 января 2018 года.

Это ограничение обязательно для предприятий розничной торговли — магазинов, павильонов и т. д. Однако не касается кафе и ресторанов, так что, очевидно, в них алкоголь будет литься чрезмерно — «за себя и за того парня».

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