В новогоднюю ночь в Крыму ограничат продажу алкоголя
В новогоднюю ночь в Крыму «докупить» шампанское, если оно вдруг закончится в самый неподходящий момент, будет невозможно.
В новогоднюю ночь в Крыму «докупить» шампанское, если оно вдруг закончится в самый неподходящий момент, будет невозможно.
Согласно Закону РК «О государственном регулировании в сфере розничной продажи алкогольной продукции и слабоалкогольных напитков и об установлении ограничений их реализации на территории Республики Крым» в муниципальных образованиях запрещена продажа спиртного с 23:00 31 декабря 2017 года до 10:00 1 января 2018 года.
Это ограничение обязательно для предприятий розничной торговли — магазинов, павильонов