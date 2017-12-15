В Крыму за неделю сыграли почти 200 свадеб
Жители полуострова чаще всего связывают себя брачными узами, когда им уже за 30 лет.
Жители полуострова чаще всего связывают себя брачными узами, когда им уже за 30 лет.
За неделю свои отношения официально оформили 191 крымская пара.
Причем, как и прежде, южные парни и девушки не торопятся услышать вальс Мендельсона.
— Средний возраст вступающих в брак по Республике Крым составил 34 года для мужчин и 32 года для женщин, — сообщает
Чаще всего «Горько!» звучало в Симферополе, где 54 пары новобрачных, Керчи — 16, Евпатории — 14, Феодосии — 13, Саках и Бахчисарае — по 11.
За семь дней получили свои первые документы и 434 младенца. Опять все традиционно: мальчиков больше, чем девочек — 231 и 203.
Больше всего лялечек в Симферополе — 130, Бахчисарае — 33, Симферопольском районе — 30, Керчи — 28, Евпатории — 23, а также в Джанкое и Ялте — по 21.
Среди новорожденных есть и двойни. Так, в Симферопольском районе и в Саках родилось по одной двойне, в городе Симферополе — две.