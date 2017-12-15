В Крыму за неделю сыграли почти 200 свадеб

За неделю свои отношения официально оформили 191 крымская пара.

Причем, как и прежде, южные парни и девушки не торопятся услышать вальс Мендельсона.

— Средний возраст вступающих в брак по Республике Крым составил 34 года для мужчин и 32 года для женщин, — сообщает пресс-служба Минюста Крыма.

Чаще всего «Горько!» звучало в Симферополе, где 54 пары новобрачных, Керчи — 16, Евпатории — 14, Феодосии — 13, Саках и Бахчисарае — по 11.

За семь дней получили свои первые документы и 434 младенца. Опять все традиционно: мальчиков больше, чем девочек — 231 и 203.

Больше всего лялечек в Симферополе — 130, Бахчисарае — 33, Симферопольском районе — 30, Керчи — 28, Евпатории — 23, а также в Джанкое и Ялте — по 21.