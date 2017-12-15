В Воронеже выходные будут пасмурными и теплыми

Источник: РИА "Воронеж"

Выходные в Воронеже будут необыкновенно теплыми для зимы. Выше всего — до +9 градусов — столбик термометра поднимется в субботу, 16 декабря. При этом будет дождливо.

Подробный прогноз погоды на уикенд опубликовал Воронежский гидрометцентр. В пятницу, 15 декабря, будет облачно с прояснениями, ожидается небольшой дождь. Ветер южный 6−11 м/сек. Температура воздуха от +5 до +7 градусов. Теплее всего в этот день было в 1981 году (+9 градусов), холоднее всего — в 1963 году (-24,1 градуса).

В субботу, 16 декабря, также будет облачно с прояснениями, возможен небольшой дождь. Ветер южный 6−11 м/сек. Температура ночью от +4 до +6, днем от +7 до +9 градусов.

В ночь на воскресенье, 17 декабря, дождь усилится, температура воздуха составит около +5 градусов. Днем осадки продолжатся, столбик термометра поднимется до +7 градусов. Ветер южный 6−11 м/сек.