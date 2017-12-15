Вопрос автобусного сообщения с районом Патрокл пытается решить мэрия Владивостока
На сегодняшний день ближайшие остановки автобусов расположены далеко от домов и отрезаны от них полным бездорожьем.
На сегодняшний день ближайшие остановки автобусов расположены далеко от домов и отрезаны от них полным бездорожьем.
Владивосток, 15 декабря, PrimaMedia.
Выездное совещание по вопросу автобусного сообщения в районе Патрокл прошло сегодня в 10.30 у дома № 15 по улице Сочинской. Этого удалось добиться благодаря массовому обращению жителей района, недовольных тем, что ближайшие остановки автобусов 79 и 31к расположены далеко от домов и отрезаны от них полным бездорожьем, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на сайт patrokl.info.
На совещании присутствовали представители администрации, в частности транспортного управления, АТУ Первомайского района и ВПОПАТ. Для некоторых из них было открытием сколько на улице Сочинской домов и насколько они заселены (847 квартир). В очередной раз специалисты мэрии констатировали тот факт, что дорога, которую отремонтировал «Ренессанс Актив» и вся территория городу не принадлежит, поэтому никто ее не чистит.
В частности по действующим нормативным документам для новых остановок нужно устанавливать остановочные павильоны, оборудовать знаки и переходы. На вопрос — почему их нет на нынешней остановке у дома Басаргина 4 ответили, что этот закон вышел позже фактического существования остановки без павильона.
Также было озвучено, что можно найти способ грейдировать проблемные участки, а также скорректировать схему маршрута 31к, с тем чтобы не создавать новый маршрут (что более сложный и длительный процесс, который также может привести к тому что стоимость проезда в нем будет выше стандартной по городу). Предположительно будет организовано 2 остановки — у дома 15 и в районе домов 3−5.
Возможно на совещание будут приглашены активисты района, либо после совещания будет проведена встреча, предположительно у дома Сочинская, 15.