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12:03 (мск), источник: PrimaMedia.ru

Вопрос автобусного сообщения с районом Патрокл пытается решить мэрия Владивостока

На сегодняшний день ближайшие остановки автобусов расположены далеко от домов и отрезаны от них полным бездорожьем.

Источник: РИА "Новости"

Владивосток, 15 декабря, PrimaMedia.

Выездное совещание по вопросу автобусного сообщения в районе Патрокл прошло сегодня в 10.30 у дома № 15 по улице Сочинской. Этого удалось добиться благодаря массовому обращению жителей района, недовольных тем, что ближайшие остановки автобусов 79 и 31к расположены далеко от домов и отрезаны от них полным бездорожьем, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на сайт patrokl.info.

На совещании присутствовали представители администрации, в частности транспортного управления, АТУ Первомайского района и ВПОПАТ. Для некоторых из них было открытием сколько на улице Сочинской домов и насколько они заселены (847 квартир). В очередной раз специалисты мэрии констатировали тот факт, что дорога, которую отремонтировал «Ренессанс Актив» и вся территория городу не принадлежит, поэтому никто ее не чистит.

Итогом совещания стало решение провести в январе совещание и, несмотря на все препятствия, поэтапно решать транспортную проблему, так как топонимику (названия улиц) администрация города уже ввела, а значит признает за собой ответственность. Препятствиями являются как всегда зоны ответственности из-за собственности земли и как следствие невозможность нецелевого использования средств.

В частности по действующим нормативным документам для новых остановок нужно устанавливать остановочные павильоны, оборудовать знаки и переходы. На вопрос — почему их нет на нынешней остановке у дома Басаргина 4 ответили, что этот закон вышел позже фактического существования остановки без павильона.

Также было озвучено, что можно найти способ грейдировать проблемные участки, а также скорректировать схему маршрута 31к, с тем чтобы не создавать новый маршрут (что более сложный и длительный процесс, который также может привести к тому что стоимость проезда в нем будет выше стандартной по городу). Предположительно будет организовано 2 остановки — у дома 15 и в районе домов 3−5.

Возможно на совещание будут приглашены активисты района, либо после совещания будет проведена встреча, предположительно у дома Сочинская, 15.

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