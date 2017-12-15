В Челябинске пройдут «Необыкновенные Елки»

«Необыкновенные Елки» — одно из самых масштабных благотворительных событий города, проводимое Общественной организацей молодежи с инвалидностью «Наше место». Гостями праздника станут полторы тысячи семей с «особыми» детьми и тысяча молодых людей с инвалидностью.

Традиционно домом для «Необыкновенных Елок» станет холл ледовой арены «Трактор».

«Необыкновенные Елки пройдут 16 и 17 декабря. Темой праздника станет встреча Зимы с Летом. Детей ждет знакомство с героями любимых мультфильмов: Бонифаций и 38 попугаев, Снежная королева и Холодное сердце, Мадагаскар и Серебряное копытце.

Каждого маленького «особого» гостя ждет подарок. Средства на них в размере 548 000 рублей собрали на крауфандинговой площадке Boomstarter.

Время Елок: дети 16 декабря 11.00, 14.00, 17.00, 17 декабря 11.00, 14.00; молодежная 17 декабря 18.00.

Пригласительные бесплатны и выдаются в офисе организаторов по предъявлению справки об инвалидности будущего гостя.