В Челябинске пройдут «Необыкновенные Елки»
Их посетят более полутора тысяч «особых детей».
Их посетят более полутора тысяч «особых детей».
«Необыкновенные Елки» — одно из самых масштабных благотворительных событий города, проводимое Общественной организацей молодежи с инвалидностью «Наше место». Гостями праздника станут полторы тысячи семей с «особыми» детьми и тысяча молодых людей с инвалидностью.
Традиционно домом для «Необыкновенных Елок» станет холл ледовой арены «Трактор».
«Необыкновенные Елки пройдут 16 и 17 декабря. Темой праздника станет встреча Зимы с Летом. Детей ждет знакомство с героями любимых мультфильмов: Бонифаций и 38 попугаев, Снежная королева и Холодное сердце, Мадагаскар и Серебряное копытце.
Каждого маленького «особого» гостя ждет подарок. Средства на них в размере 548 000 рублей собрали на крауфандинговой площадке Boomstarter.
Время Елок: дети 16 декабря 11.00, 14.00, 17.00, 17 декабря 11.00, 14.00; молодежная 17 декабря 18.00.
Пригласительные бесплатны и выдаются в офисе организаторов по предъявлению справки об инвалидности будущего гостя.
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