Румыния прощается с королём Михаем: Гроб с телом находится в Королевском дворце
Румыния прощается с королём Михаем. До завтрашнего утра гроб с его телом будет находиться в тронном зале Королевского дворца в Бухаресте.
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Румыния прощается с королём Михаем. До завтрашнего утра гроб с его телом будет находиться в тронном зале Королевского дворца в Бухаресте.
В субботу его установят на площади перед дворцом. Затем его доставят в
Publika TV будет транслировать церемонию прощания с Михаем в прямом эфире. Король Румынии скончался пятого декабря в своей резиденции в Швейцарии на 97-ом году жизни.