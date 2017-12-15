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09:12 (мск), источник: Publika.md

Румыния прощается с королём Михаем: Гроб с телом находится в Королевском дворце

Румыния прощается с королём Михаем. До завтрашнего утра гроб с его телом будет находиться в тронном зале Королевского дворца в Бухаресте.

Источник: Publika.md

В субботу его установят на площади перед дворцом. Затем его доставят в Куртя-де-Арджеш, где вечером пройдёт гражданская панихида. На похороны монарха ожидают членов 16 королевских семей, в том числе из Великобритании, Испании и Иордании.

Publika TV будет транслировать церемонию прощания с Михаем в прямом эфире. Король Румынии скончался пятого декабря в своей резиденции в Швейцарии на 97-ом году жизни.

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