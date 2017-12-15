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13:37 (мск), источник: РИАЦ

Ещё три двора благоустроены в Волгограде

В Ворошиловском районе Волгограда благоустроены три дворовые территории. Праздничные мероприятия по их открытию запланированы на 20 декабря.

Благоустройство проведено в рамках партпроекта «Городская среда». По словам депутата Волгоградской областной Думы, регионального координатора партийного проекта «Единой России» Алексея Васина, успех реализации партпроекта «Городская среда» напрямую зависит от активности горожан. Именно они приняли решение, что необходимо сделать в их дворах в первую очередь: определили места для спортивных и детских площадок, зон отдыха.

Один из дворов располагается по адресу улица Елисеева, 7. В этом году специалисты подрядной организации полностью обновили здесь асфальтовое покрытие пешеходных дорожек и подъездных путей, заменили бордюрный камень, установили лавочки и урны, провели современные линии наружного освещения.

«Мы даже не верили, что произойдут такие перемены! Это большое и нужное дело», — поделилась радостью пенсионерка Нина Колмогорцева.

Для участия в проекте «Единой России» жители создали инициативную группу, которая представляла интересы всех жильцов многоэтажки. Совет дома проявлял активность на всех этапах реализации проекта: от обсуждения дизайн-проекта до осуществления общественного контроля при проведении работ. Сейчас во дворе подрядчик заканчивает установку двух дополнительных спортивных городков. До этого здесь уже была смонтирована детская площадка.

«Если у жильцов возникают замечания при проведении работ, то подрядчик их старается оперативно устранять. Проводится инспектирование и со стороны общественного контроля, представителями депутатского корпуса, ОНФ», — отметила начальник отдела департамента ЖКХ и ТЭК администрации Волгограда Ольга Анисимова.

«Задача проекта “Городская среда” — создать максимально комфортные условия для жителей, — подчеркнул Алексей Васин. — Причем речь идет как о проведении непосредственно самих работ по благоустройству, так и о возможностях людей проявить себя в этом деле. Для жителей важно быть полноправными участниками коммуникативного процесса. Наш партийный проект реализуется, исходя из продуманных решений и пожеланий, которые поступали от граждан. Я считаю, что все задуманное нам удалось претворить в жизнь. И, конечно же, призываю жителей, в случае возникновения каких-то вопросов, направлять их обязательно нам. Это позволит более оперативно реагировать на каждый сигнал».

Напомним, в 2016 году по инициативе губернатора Волгоградской области Андрея Бочарова в регионе стартовал партийный проект «Наш двор — наш дом», который поддержал спикер Госдумы Вячеслав Володин. За время реализации проекта в 58 волгоградских дворах отремонтировано асфальтовое покрытие, в 67 дворах установлены детские площадки. С 2017 года программе благоустройства дворов придан федеральный статус. Волгоградская область в этом году получила на реализацию проекта 493 млн рублей. На эти средства будут благоустроены 53 дворовых и 6 общественных территорий в Волгограде, Михайловке и Фролово.

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