Дождливая погода сохранится в Нижегородской области до конца недели
Нижний Новгород. 15 декабря.
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Нижний Новгород. 15 декабря.
Как сообщается на сайте Гидрометцентра России, 15 декабря в регионе ожидается облачная погода, небольшой дождь. Температура воздуха составит +1 градус, ветер южный, 6 м/с.
16 декабря синоптики прогнозируют также облачную погоду, небольшой дождь. Температура воздуха ночью составит 0 градусов и +2 градуса днем, ветер южный, 5 м/с.
К концу недели, 17 декабря в регионе ожидается облачная погода, дожди. Воздух понизится до +2 градусов ночью и составит +2 градуса днем. Ветер