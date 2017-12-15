В Туапсе автомобилям запретили въезд на набережную
В минувший четверг, 14 декабря, на набережную в городе Туапсе закрыли въезд для автомобилей.
В минувший четверг, 14 декабря, на набережную в городе Туапсе закрыли въезд для автомобилей.
Работники «Туапсинского СДРСУ» установили там ограждение. Вскоре, по итогам решения городской комиссии по безопасности дорожного движения, на дороге к набережной появится запрещающий знак.
— С такой просьбой в администрацию не раз обращались жители города, обеспокоенные тем, что на отремонтированную набережную заезжают машины, — рассказали «Комсомольской правде — Кубань» в
Напомним, главу Туапсе задержали по подозрению во взятке вечером 7 декабря. По предварительным данным, чиновника подозревают в получении взятки за признание одного из домов аварийным. При задержании у него был пакет, в котором якобы находилась крупная сумма денег. На видео, которое появилось в социальных сетях, Чехов утверждает, что это просто подарок на день рождения.
В следственном комитете сообщили, что проводится проверка по факту получения денег.