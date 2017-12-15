В Туапсе автомобилям запретили въезд на набережную

— С такой просьбой в администрацию не раз обращались жители города, обеспокоенные тем, что на отремонтированную набережную заезжают машины, — рассказали «Комсомольской правде — Кубань» в пресс-службе мэрии Туапсе.

Напомним, главу Туапсе задержали по подозрению во взятке вечером 7 декабря. По предварительным данным, чиновника подозревают в получении взятки за признание одного из домов аварийным. При задержании у него был пакет, в котором якобы находилась крупная сумма денег. На видео, которое появилось в социальных сетях, Чехов утверждает, что это просто подарок на день рождения.