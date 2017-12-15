В Воронежской области продлили работу горячей линии по качеству детских подарков
Консультации специалистов можно получить до 28 декабря.
Консультации специалистов можно получить до 28 декабря.
Горячая линия по вопросам качества и безопасности детских товаров и выбора новогодних подарков, запущенная в преддверии новогодних праздников, продлит работу до четверга, 28 декабря, сообщила
Горячую линию в управлении Роспотребнадзора запустили 4 декабря. Ранее сообщалось, что ее работа завершится 18 декабря.
Консультации для жителей проведут и в территориальных отделах управления:
в Аннинском, Бутурлиновском, Таловском, Эртильском районах: 8 (47346) 2 08 29;.
в Борисоглебске, Грибановском, Новохоперском, Поворинском, Терновском районах: 8 (47354) 6 38 22;.
в Калачеевском, Воробьевском, Петропавловском районах: 8 (47363) 2 18 15;.
в Лискинском, Бобровском, Каменском, Каширском, Острогожском районах: 8 (47391) 4 56 46 и 8 (47375) 4 15 24;.
в Новоусманском, Верхнехавском, Панинском, Рамонском районах: 8 (47341) 5 52 40 и 8 (47341) 5 41 51;.
в Павловском, Богучарском, Верхнемамонском районах: 8 (47362)2 48 93; в Россошанском, Кантемировском, Ольховатском, Подгоренском районах: 8 (47396) 2 72 12 и 8 (47396) 2 76 16;.
в Семилукском, Нижнедевицком, Репьевском, Хохольском районах: 8 (47372) 2 17 68.
Консультации о качестве и безопасности детских товаров можно также получить у специалистов Центра гигиены и эпидемиологии в Воронежской области. Эксперты также будут принимать звонки до 28 декабря с 10:00 до 17:00 по телефону 263 68 38 (приемная консультационного центра ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Воронежской области»). Можно обратиться в районные консультационные пункты.
Консультационный пункт Аннинского района: (47346) 258 34. Консультационный пункт Борисоглебска: (47354) 620 36. Консультационный пункт Калачеевского филиала: (47363) 22 1 45. Консультационный пункт Лискинского района:(47350) 421 39. Консультационный пункт Новоусманского района: (47341) 542 51. Консультационный пункт Павловского района: (47362) 257 64. Консультационный пункт Россошанского филиала: (47396) 256 02. Консультационный пункт Семилукского филиала: (47372) 217 08.