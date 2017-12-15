В Воронежской области продлили работу горячей линии по качеству детских подарков

Источник: РИА "Воронеж"

Горячая линия по вопросам качества и безопасности детских товаров и выбора новогодних подарков, запущенная в преддверии новогодних праздников, продлит работу до четверга, 28 декабря, сообщила пресс-служба управления Роспотребнадзора по региону. Специалисты бесплатно проконсультируют жителей по качеству детской одежды, обуви, игрушек, сладких подарков, карнавальных костюмов, пиротехники и детских елок и расскажут о требованиям к этой категории товаров.

Горячую линию в управлении Роспотребнадзора запустили 4 декабря. Ранее сообщалось, что ее работа завершится 18 декабря.

Обращаться можно по телефону 8 800 700 92 84. Звонки принимаются в рабочие дни с 10:00 до 17:00, перерыв с 12:00 до 12:45.

Консультации для жителей проведут и в территориальных отделах управления:

в Аннинском, Бутурлиновском, Таловском, Эртильском районах: 8 (47346) 2 08 29;.

в Борисоглебске, Грибановском, Новохоперском, Поворинском, Терновском районах: 8 (47354) 6 38 22;.

в Калачеевском, Воробьевском, Петропавловском районах: 8 (47363) 2 18 15;.

в Лискинском, Бобровском, Каменском, Каширском, Острогожском районах: 8 (47391) 4 56 46 и 8 (47375) 4 15 24;.

в Новоусманском, Верхнехавском, Панинском, Рамонском районах: 8 (47341) 5 52 40 и 8 (47341) 5 41 51;.

в Павловском, Богучарском, Верхнемамонском районах: 8 (47362)2 48 93; в Россошанском, Кантемировском, Ольховатском, Подгоренском районах: 8 (47396) 2 72 12 и 8 (47396) 2 76 16;.

в Семилукском, Нижнедевицком, Репьевском, Хохольском районах: 8 (47372) 2 17 68.

Консультации о качестве и безопасности детских товаров можно также получить у специалистов Центра гигиены и эпидемиологии в Воронежской области. Эксперты также будут принимать звонки до 28 декабря с 10:00 до 17:00 по телефону 263 68 38 (приемная консультационного центра ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Воронежской области»). Можно обратиться в районные консультационные пункты.