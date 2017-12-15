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10:46 (мск), источник: РИАМО

Аниматоры и «Оркестр Деда Мороза» поздравили пассажиров на вокзалах Москвы с Новым годом

РИАМО — 15 дек. ‍Аниматоры и музыканты «Оркестра Деда Мороза» поздравили пассажиров на московских железнодорожных вокзалах с Новым годом, сообщается на сайте дирекции РЖД.

Источник: Николай Корешков / РИАМО

«В пятницу пассажиры столичных вокзалов получили поздравления к Новому году от Деда Мороза, Снегурочки, трубача и баяниста», — говорится в сообщении.

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Музыкальная команда Деда Мороза смогла всего за полчаса создать хорошее настроение гостям вокзальных комплексов: начали артисты с Ленинградского со встречи «Сапсана» и закончили на Рижском вокзале.
Пресс-служба РЖД

Все желающие могли поводить хоровод вокруг елки, исполнить песню, частушку и получить подарок. Символы предстоящего праздника также посетили Ярославский, Казанский, Курский, Киевский, Павелецкий, Белорусский, Савеловский и Рижский вокзалы.

С 15 декабря на столичных вокзалах также начали работать анимационные группы на детских игровых площадках. Маленьких пассажиров будут развлекать аниматоры — герои популярных детских мультфильмов до 31 декабря 2017 года включительно.

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