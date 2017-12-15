Аниматоры и «Оркестр Деда Мороза» поздравили пассажиров на вокзалах Москвы с Новым годом

«В пятницу пассажиры столичных вокзалов получили поздравления к Новому году от Деда Мороза, Снегурочки, трубача и баяниста», — говорится в сообщении.
Музыкальная команда Деда Мороза смогла всего за полчаса создать хорошее настроение гостям вокзальных комплексов: начали артисты с Ленинградского со встречи «Сапсана» и закончили на Рижском вокзале.
Все желающие могли поводить хоровод вокруг елки, исполнить песню, частушку и получить подарок. Символы предстоящего праздника также посетили Ярославский, Казанский, Курский, Киевский, Павелецкий, Белорусский, Савеловский и Рижский вокзалы.
С 15 декабря на столичных вокзалах также начали работать анимационные группы на детских игровых площадках. Маленьких пассажиров будут развлекать аниматоры — герои популярных детских мультфильмов до 31 декабря 2017 года включительно.