Правозащитники рассказали о переменах в VIP-камерах в «Матросской тишине»

Ранее сообщалось, что правозащитники из ОНК столицы нашли в одном из корпусов следственного изолятора «Матросская тишина» камеры, в которых были дорогие холодильники, современные телевизоры и другие материальные ценности, больше подобающие гостиницам, чем месту системы исправительного наказания.
Очень радует, что ФСИН оперативно отреагировала на реакцию правозащитников, и уже полным ходом идет проверка. А тем временем по нашей информации в эти камеры руководство «Матросской тишины» начало подселять обычных подсудимых, что, в принципе, является нормой.
Ева МеркачеваЗампредседателя общественно-наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы
Кроме того, она отметила, что из «VIP-камер» начали исчезать следы роскошной жизни находящихся там подсудимых. «Были убраны всякие коврики и прочие предметы роскоши, которым не место в камере СИЗО. Таким образом, руководство отреагировало на наше сообщение», — добавила Меркачева.