Правозащитники рассказали о переменах в VIP-камерах в «Матросской тишине»

Очень радует, что ФСИН оперативно отреагировала на реакцию правозащитников, и уже полным ходом идет проверка. А тем временем по нашей информации в эти камеры руководство «Матросской тишины» начало подселять обычных подсудимых, что, в принципе, является нормой.

Ева Меркачева Зампредседателя общественно-наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы