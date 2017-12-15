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15:19 (мск), источник: РИА Новости

Правозащитники рассказали о переменах в VIP-камерах в «Матросской тишине»

МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. В «VIP-камеры», обнаруженные в московском СИЗО «Матросская тишина» правозащитниками, начали сажать обычных подсудимых, рассказала РИА Новости зампредседателя общественно-наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Ева Меркачева.

Источник: РИА Новости

Ранее сообщалось, что правозащитники из ОНК столицы нашли в одном из корпусов следственного изолятора «Матросская тишина» камеры, в которых были дорогие холодильники, современные телевизоры и другие материальные ценности, больше подобающие гостиницам, чем месту системы исправительного наказания.

Очень радует, что ФСИН оперативно отреагировала на реакцию правозащитников, и уже полным ходом идет проверка. А тем временем по нашей информации в эти камеры руководство «Матросской тишины» начало подселять обычных подсудимых, что, в принципе, является нормой.
Ева Меркачева
Зампредседателя общественно-наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы

Кроме того, она отметила, что из «VIP-камер» начали исчезать следы роскошной жизни находящихся там подсудимых. «Были убраны всякие коврики и прочие предметы роскоши, которым не место в камере СИЗО. Таким образом, руководство отреагировало на наше сообщение», — добавила Меркачева.

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