В Челябинске НМУ продлены до вечера пятницы

Источник: AP 2017

Как сообщает Челябинский Гидрометцентр, сегодня в приземном слое атмосферы ожидаются метеоусловия, способствующие накоплению загрязняющих веществ. Отдельным предприятиям региона объявлено НМУ первой степени опасности.

Как уже сообщало агентство, НМУ в Челябинске начались 11 декабря и продолжаются по настоящий день. По словам начальника Челябинского ЦГМС Валерия Кочегорова, в этот период в областном центре отмечался небольшой рост концентраций вредных веществ, но превышения максимально разовых ПДК не выявлено.

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Как рассказала первый заместитель министра экологии Челябинской области Ирина Харина, передвижная лаборатория регионального минэкологии 12 декабря выявила превышение ПДК по формальдегиду в 2 раза и взвешенным веществам в 1,04 раза. По данным с сайта минэкологии, во вторник среднесуточные показатели по формальдегиду составили 5,88 ПДК, по взвешенным веществам — 10,4 ПДК. «Взвешенные вещества в своих выбросах имеют предприятия, а по формальдегиду, пока есть понимание, что он присутствует в выбросах автотранспорта», — уточнила Ирина Харина. Она подчеркнула, что при южном направлении ветра на жилую застройку имеет влияние Коркинский разрез.

В среду, 13 декабря, лаборатория выявила в Копейске превышение ПДК по формальдегиду в трех из четырех проб. В загрязнении воздуха в этом городе также обвиняют разрез, прозвучало на совещании в правительстве под председательством первого вице-губернатора Евгения Редина. Специалисты минэкологии уточнили, в поселке Роза стенки Коркинского разреза просматриваются, запах гари отсутствует, но дым от возгораний выдувается в северном направлении.