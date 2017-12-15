Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: Цимбалюк устроил провокацию на пресс-конференции с Путиным
Как не заболеть раком груди: совет от врачей
«Камеры ужаса» и «вип-номера» найдены в Матросской тишине
Российским спортсменам дали добро на участие в Олимпиаде
68-летний Ричард Гир сделал предложение молодой возлюбленной
Строй, владей, эксплуатируй: Россия строит в Турции АЭС В Турции началось строительство первой в стране атомной электростанции. Это совместный проект Москвы и Анкары
Путин: Иностранцы забыли, что Земля Франца-Иосифа принадлежит РФ
Невзоров: Пусть РФ еще раз прилюдно унизят в Корее
Украинец Цимбалюк устроил провокацию на конференции с Путиным
Известный актер Гафт экстренно госпитализирован
Названа предварительная причина смерти Марии Политовой – СМИ
Чемпионка Мастеркова о «ловушке» МОК на ОИ для РФ
Кейт Миддлтон пришла на церковную службу в шикарном пальто
Полина Гагарина, Яна Рудковская и другие гости на вечеринке Dior
Чулпан Хаматова объявила, что прервет актерскую карьеру - СМИ
СМИ: Пропавшая Политова из «Дом-2» найдена мертвой
Песков «унизил 150 млн граждан»: ЛДПР написала открытое письмо
Песков сказал о своём увольнении: когда и почему
Фоторепортажи
8В Австрии взорвался крупнейший газовый хаб
14Ежегодная большая пресс-конференция президента РФ Владимира Путина
10:41 (мск), источник: Uralpress.ru

В Челябинске НМУ продлены до вечера пятницы

Неблагоприятные метеорологические условия первой степени опасности сохранятся в Челябинской области до 19 часов пятницы, 15 декабря.

Источник: AP 2017

Как сообщает Челябинский Гидрометцентр, сегодня в приземном слое атмосферы ожидаются метеоусловия, способствующие накоплению загрязняющих веществ. Отдельным предприятиям региона объявлено НМУ первой степени опасности.

Как уже сообщало агентство, НМУ в Челябинске начались 11 декабря и продолжаются по настоящий день. По словам начальника Челябинского ЦГМС Валерия Кочегорова, в этот период в областном центре отмечался небольшой рост концентраций вредных веществ, но превышения максимально разовых ПДК не выявлено.

Читайте также
Челябинских автомобилистов будут штрафовать за выхлопы даже без режима НМУ

Как рассказала первый заместитель министра экологии Челябинской области Ирина Харина, передвижная лаборатория регионального минэкологии 12 декабря выявила превышение ПДК по формальдегиду в 2 раза и взвешенным веществам в 1,04 раза. По данным с сайта минэкологии, во вторник среднесуточные показатели по формальдегиду составили 5,88 ПДК, по взвешенным веществам — 10,4 ПДК. «Взвешенные вещества в своих выбросах имеют предприятия, а по формальдегиду, пока есть понимание, что он присутствует в выбросах автотранспорта», — уточнила Ирина Харина. Она подчеркнула, что при южном направлении ветра на жилую застройку имеет влияние Коркинский разрез.

В среду, 13 декабря, лаборатория выявила в Копейске превышение ПДК по формальдегиду в трех из четырех проб. В загрязнении воздуха в этом городе также обвиняют разрез, прозвучало на совещании в правительстве под председательством первого вице-губернатора Евгения Редина. Специалисты минэкологии уточнили, в поселке Роза стенки Коркинского разреза просматриваются, запах гари отсутствует, но дым от возгораний выдувается в северном направлении.

В Челябинске, по словам первого заместителя главы города Натальи Котовой, с 24 ноября действует запрет на движение крупногабаритных транспортных средств по автомобильным дорогам города в период НМУ. «В настоящий момент в ГИБДД уже передано и используется 5 приборов газоанализаторов для измерения окиси углерода и углеводородов от газово-бензиновых и дизельных двигателей. Планируется приобрести еще 5 приборов», — доложила Наталья Котова.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
ММК удостоен награды Минприроды России за активную экологическую политику
Инцидент с Су-25 в Сирии: версии США и России
ЦБ объявил о санации Промсвязьбанка
Совфед утвердил дату президентских выборов
В суде, где огласят приговор Улюкаеву, произошла драка
Экипировку «Ратник» назвали несокрушимой
Всемирное антидопинговое агентство ответило на заявление Путина
Фильм Звягинцева «Нелюбовь» вошел в шорт-лист премии «Оскар»
Спорт
Россия зажала шведов в стальных тисках В стартовом матче Кубка Первого канала по хоккею российская сборная переиграла шведов
Авто
Пять машин и два трактора застряли, спасая из грязи «Ниву» (видео) Забегая вперед, отметим, что поспешившей на помощь кавалькаде из пяти внедорожников и двух тракторов так и не удалось спасти ВАЗ-2121
Hi-Tech
Самые удивительные гаджеты 2017 года Hi-Tech Mail.Ru подводит итоги года в подборке необычных гаджетов, которые не оставили нас равнодушными
Кино
Американцы посмотрели фильм «Крым» и пожалели Интернет-пользователи раскритиковали кинокартину и ее создателя
Недвижимость
Что ждет российский рынок недвижимости в 2018 году?
Жителей лучшего подмосковного подъезда наградили поездкой в Крым
Счетная палата предложила способы увеличения сборов с имущества россиян
В Москве утвердили еще 26 площадок под реновацию
Леди
5 причин перевести онлайн-знакомство в реальную жизнь Когда пора сказать себе «стоп» и перевести «вирт» в формат полноценного свидания, и почему это все-таки стоит сделать, рассуждает психолог Надежда Кузьмина.
Дети
Бывшая жена Тома Круза беременна Внимательные поклонники усмотрели изменившуюся фигуру звезды, которая может свидетельствовать об «интересном положении» Кэти Холмс
Все о ремонте
Что такое стиль лагом или как добавить в свою жизнь шведского благополучия
Как разместить системы хранения в типовой «двушке»
Маленькая и бюджетная: ремонт однушки для студентки
История оформления квартиры в старом доме
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь