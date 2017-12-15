В Краснодаре Садовый мост откроют вечером 15 декабря

Источник: Комсомольская правда

— Накануне вечером бригады еще доделывали деформационные швы. Уже утром 15 декабря разметки я не видел, дорожные знаки только временные привезли, — говорит «КП — Кубань» краснодарец Петр Шубин. — Кажись, не успеют закончить.

Однако рабочие уверяют — обещание сдержат.

— Мост откроется 15 декабря, но, скорее всего, вечером. Так что поехать по обновленной дороге краснодарцы точно смогут, — заверил «Комсомольскую правду — Кубань» начальник отдела строительного контроля «Единой службы заказчика» Виктор Соколов. — Сейчас рабочие занимаются организацией движения на правой части путепровода — устанавливают знаки и как раз наносят временную разметку. Но это много времени не займет.

Движение возобновят на трех полосах Садового моста — от улицы Промышленной до МОПРа.

Напомним, капитальный ремонт моста начали в августе. А 11 сентября его полностью закрыли для движения.

Как сообщалось ранее, в Краснодаре впервые проводится масштабный ремонт Садового моста, который построили в начале 80-х годов. Путепровод фактически разберут и соберут заново, а это огромный объем работ. Подрядчик дает гарантию — 11 лет. После проведенного ремонта мост «прослужит» без масштабной реконструкции 25−30 лет.