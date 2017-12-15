Волгоградская область удостоена федеральной награды в Год экологии

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На заседании Федерального экологического совета при Минприроды РФ, которое состоялось в рамках работы V Всероссийского съезда по охране окружающей среды, отмечены наградами 17 субъектов РФ. Кубок и сертификат главе волгоградской делегации — первому заместителю губернатора Александру Беляеву вручил заместитель министра Мурад Керимов.

Награду область получила вполне заслуженно. В Год экологи, объявленный Президентом России, в регионе реализовано более тысячи проектов. В числе самых масштабных — мероприятия, направленные на наведение порядка в сфере обращения с отходами. Региональная система пополнилась новыми инфраструктурными объектами. Так, в Светлоярском районе завершается первый этап строительства мусороперерабатывающего комплекса, который станет одним из крупнейших в России.

Кроме того, в Год экологии Волгоградская область решает вопросы, связанные с ресурсосбережением — рядом с действующим полигоном ТКО в Волжском завершено строительство мусоросортировочного комплекса. Ввод его в эксплуатацию позволит пропускать все отходы через сортировочные линии для извлечения полезных фракций. Производительная мощность комплекса рассчитана на обработку отходов, поступающих из северной части Волгограда, города Волжский, Среднеахтубинского, Ленинского районов и частично из Светлоярского и Быковского районов.

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В регионе последние три года активно решается еще одна задача: ликвидация накопленного экологического ущерба. В рамках приоритетного федерального проекта «Чистая страна» в волгоградском ликвидируется одна из крупнейших свалок в Кировском районе Волгограда.

Кроме того, запланированы к ликвидации восемнадцать свалок в населенных пунктах Среднеахтубинского района, четырнадцать из которых находятся на территории Волго-Ахтубинской поймы. Здесь уже проведены инженерно-экологические изыскания, проект получил положительное заключение государственной экологической экспертизы. В муниципальных районах ликвидировано 313 свалок, выявленных в природоохранной операции «Чистая область — 2017».

Осенью 2017 года губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров на заседании оргкомитета по проведению в России Года экологии доложил о реализации проектов по сохранению и рациональному использованию реки Волги и уникальной Волго-Ахтубинской поймы.

В эколого-просветительских акциях федерального и регионального масштабов в 2017 году приняли участие около 200 тысяч школьников и представителей молодежи Волгоградской области, в целом количество участников природоохранных мероприятий превысило 300 тысяч человек.