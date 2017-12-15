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11:47 (мск), источник: Индикатор

Муссоны обвинили в гибели древних цивилизаций

Климатологи и геологи из США и Китая обнаружили связь между силой муссонов с одной стороны и расцветом и упадком азиатских цивилизаций с другой. Ученые обосновали свои выводы в статье, опубликованной в журнале Science Advances.

Авторы работы изучили состав различных слоев сталагмитов в одной из пещер в Гималаях. Их интересовало соотношение различных изотопов кислорода. На основе этих данных они смогли рассчитать, как изменялись климатические условия на протяжении более чем 5700 лет.

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Ученые заметили, что подъемы Индской и Ведийской цивилизаций хорошо совпадают с периодами теплого и влажного климата, во время которых колебания температуры и количества осадков в разные годы были невелики. Когда же климат становился более прохладным, а дождливые сезоны приносили меньше влаги, цивилизации приходили в упадок.

С климатом ученые связали и падение царства Гуге, которое существовало на территории Тибета и исчезло в первой половине XVII века. По мнению авторов работы, оно пришло в упадок из-за тридцати очень сухих лет, а не из-за поражения в войне против Далай-ламы и хана монгольских кочевников ойратов, чем объясняют упадок государства чаще всего.

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