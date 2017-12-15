Муссоны обвинили в гибели древних цивилизаций

Авторы работы изучили состав различных слоев сталагмитов в одной из пещер в Гималаях. Их интересовало соотношение различных изотопов кислорода. На основе этих данных они смогли рассчитать, как изменялись климатические условия на протяжении более чем 5700 лет.

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Ученые заметили, что подъемы Индской и Ведийской цивилизаций хорошо совпадают с периодами теплого и влажного климата, во время которых колебания температуры и количества осадков в разные годы были невелики. Когда же климат становился более прохладным, а дождливые сезоны приносили меньше влаги, цивилизации приходили в упадок.