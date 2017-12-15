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10:56 (мск), источник: Комсомольская правда

Елки в Новосибирске обработают антивандальной жидкостью, которая пахнет китайскими тапками

Обработанные деревья в тепле начинают издавать неприятный запах.

Источник: Комсомольская правда

Ежегодно в Новосибирске в декабре обрабатывают деревья антивандальной жидкостью. Делают это для того, чтобы защитить ели от незаконной вырубки. Обработку проведут сотрудники «Горзеленхоза» в понедельник 18 декабря.

— Такой раствор будет нанесен на хвойные деревья во всех скверах и парках, а также в городских лесопарковых зонах. Его состав сертифицирован и абсолютно безвреден для людей, животных и окружающей среды. Через два месяца следы от него полностью исчезают. Но в теплом помещении вещество начинает издавать резкий неприятный запах, который практически невозможно вывести в течение нескольких недель, — сообщают в мэрии Новосибирска.

Эксперты говорят, что таким раствором сибиряки могут самостоятельно обрабатывать елки на даче, если есть повод бояться за их сохранность. Главное — по времени подгадать. Лучше все-таки делать это за несколько недель до Нового года, если по осени опрыскивать — аромат может выветриться, или все смоют дожди.

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