Елки в Новосибирске обработают антивандальной жидкостью, которая пахнет китайскими тапками
Обработанные деревья в тепле начинают издавать неприятный запах.
Обработанные деревья в тепле начинают издавать неприятный запах.
Ежегодно в Новосибирске в декабре обрабатывают деревья антивандальной жидкостью. Делают это для того, чтобы защитить ели от незаконной вырубки. Обработку проведут сотрудники «Горзеленхоза» в понедельник 18 декабря.
— Такой раствор будет нанесен на хвойные деревья во всех скверах и парках, а также в городских лесопарковых зонах. Его состав сертифицирован и абсолютно безвреден для людей, животных и окружающей среды. Через два месяца следы от него полностью исчезают. Но в теплом помещении вещество начинает издавать резкий неприятный запах, который практически невозможно вывести в течение нескольких недель, — сообщают в мэрии Новосибирска.
Эксперты говорят, что таким раствором сибиряки могут самостоятельно обрабатывать елки на даче, если есть повод бояться за их сохранность. Главное — по времени подгадать. Лучше