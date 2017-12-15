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13:16 (мск), источник: АиФ Калининград

Главный приз конкурса «Лучший врач года» получила врач из Полесска

Главный приз регионального конкурса «Лучший врач года» получила медработник из Полесска Галина Митряева.

Впервые за 15 лет проведения конкурса стала врач общей практики — из-за отсутствия специалиста она также ведет прием пациентов как оториноларинголог.

В этом году в конкурсе участвовали 74 медработника — 36 врачей и 38 специалистов со средним медицинским и фармацевтическим образованием.

«Конкурсной комиссии пришлось перечитать и вникнуть во все работы — это был колоссальный труд, и стало понятно, что многие наши врачи и медсестры работают очень хорошо, добросовестно, с большой нагрузкой, их квалификация вызывает заслуженное уважение, они настоящие подвижники. И было невероятно трудно выбрать среди них самых достойных», — рассказал министр здравоохранения региона Александр Кравченко.

Звания «Лучшая медицинская сестра — 2017» удостоена медсестра Калининградской областной клинической больницы, которая больше 20 лет трудится в отделении анестезиологии-реанимации лечебного учреждения.

Обе победительницы примут участие в финале конкурса работников здравоохранения на федеральном уровне.

Напомним, что впервые конкурс «Лучший врач года» прошел в Калининградской области в 2003 году. С 2007 года к нему добавился подраздел «Лучшая медсестра года».

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