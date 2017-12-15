Главный приз конкурса «Лучший врач года» получила врач из Полесска

Впервые за 15 лет проведения конкурса стала врач общей практики — из-за отсутствия специалиста она также ведет прием пациентов как оториноларинголог.

В этом году в конкурсе участвовали 74 медработника — 36 врачей и 38 специалистов со средним медицинским и фармацевтическим образованием.

«Конкурсной комиссии пришлось перечитать и вникнуть во все работы — это был колоссальный труд, и стало понятно, что многие наши врачи и медсестры работают очень хорошо, добросовестно, с большой нагрузкой, их квалификация вызывает заслуженное уважение, они настоящие подвижники. И было невероятно трудно выбрать среди них самых достойных», — рассказал министр здравоохранения региона Александр Кравченко.

Звания «Лучшая медицинская сестра — 2017» удостоена медсестра Калининградской областной клинической больницы, которая больше 20 лет трудится в отделении анестезиологии-реанимации лечебного учреждения.

Обе победительницы примут участие в финале конкурса работников здравоохранения на федеральном уровне.