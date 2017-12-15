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10:31 (мск), источник: НИА Самара

В Самаре завершился первый этап подачи заявлений для поступления детей в первые классы

Первоклассников записывали в самые востребованные лицеи и гимназии.

Источник: РИА "Новости"

В пятницу, 15 декабря в Самаре стартовал первый этап подачи заявлений для поступления детей в первые классы. Это можно было сделать с помощью сайта автоматизированной системы управления региональной системой образования. Прием в лицеи и гимназии стартовал в 9:00 и буквально через полчаса завершился.

— Подача заявлений в первый класс в востребованные школы Самары успешно завершена. ИТ- инфраструктура успешно выдержала нагрузку, — рассказал руководитель департамента информационных технологий и связи Самарской области Станислав Казарин.

По его словам, состоялась запись в школы без прикрепленной территории. 19 декабря аналогичная подача пройдет в Тольятти. Поле нового года начнется запись в школы по месту жительства, пишет 63.ру.

Ожидается, что в новом учебном году в первый класс придет свыше 36,8 тысячи детей по всей Самарской области. Из года в год это число растет. Подать заявление можно лично в школе, либо в электронной форме через сайт.

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