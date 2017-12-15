Когда в Приднестровье стартуют новогодние праздники
Администрации городов и районов Приднестровья вносят последние коррективы в программу новогодних и рождественских праздников.
Администрации городов и районов Приднестровья вносят последние коррективы в программу новогодних и рождественских праздников.
ТИРАСПОЛЬ, 15 дек — Sputnik, Ирина Ляхова. Приднестровье активно готовится к новогодним праздникам, в большинстве городов региона мероприятия стартуют, начиная с 15 декабря. А именно в Григориополе, Рыбнице, Слободзее в этот день состоится зажжение праздничной иллюминации новогодней елки.
«Перед началом представления от перекрестка улиц
Традиционный городской слет Дедов Морозов и Снегурочек состоится также в Тирасполе, но на следующий день, 16 декабря.
Шествие сказочных новогодних персонажей пройдет по центральной улице города от Государственного театра драмы и комедии им. Н. С. Аронецкой до площади им. А. В. Суворова, где и состоится праздничное открытие новогодней елки.
«По-новому будет украшен центр города Дубоссар, там установят новогоднюю ель. К слову, ее торжественное открытие запланировано на 23 декабря», — сообщили в
В городском Центре
«На зимних каникулах для детей организуют
Новогодние утренники и развлекательные программы намечены во всех городах и селах Приднестровья.
В городских музеях также откроются традиционные новогодние выставки, посвященные атрибутам праздника.
Во всех городах местные администрации обратились к предпринимателям с просьбой украсить свои торговые точки, офисы и места общественного питания новогодней атрибутикой, чтобы создать ощущение праздника.