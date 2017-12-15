Когда в Приднестровье стартуют новогодние праздники

Источник: Sputnik.md

ТИРАСПОЛЬ, 15 дек — Sputnik, Ирина Ляхова. Приднестровье активно готовится к новогодним праздникам, в большинстве городов региона мероприятия стартуют, начиная с 15 декабря. А именно в Григориополе, Рыбнице, Слободзее в этот день состоится зажжение праздничной иллюминации новогодней елки.

«Перед началом представления от перекрестка улиц Ленина-Кирова до площади Победы пройдет парад Дедов Морозов и сказочных персонажей», — сообщает пресс-служба рыбницкой администрации.

Традиционный городской слет Дедов Морозов и Снегурочек состоится также в Тирасполе, но на следующий день, 16 декабря.

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Шествие сказочных новогодних персонажей пройдет по центральной улице города от Государственного театра драмы и комедии им. Н. С. Аронецкой до площади им. А. В. Суворова, где и состоится праздничное открытие новогодней елки.

«По-новому будет украшен центр города Дубоссар, там установят новогоднюю ель. К слову, ее торжественное открытие запланировано на 23 декабря», — сообщили в пресс-службе местной администрации.

В городском Центре детско-юношеского творчества в Рыбнице 25 декабря пройдет новогодняя программа для детей-сирот и детей, находящихся под опекой, а 26 декабря во Дворце культуры Рыбницы и Слободзеи будет организовано театрализованное представление для детей с ограниченными возможностями.

«На зимних каникулах для детей организуют конкурсно-развлекательные программы, показы мультфильмов и фотосессии со сказочными героями», — отметили в слободзейской администрации.

Новогодние утренники и развлекательные программы намечены во всех городах и селах Приднестровья.

В городских музеях также откроются традиционные новогодние выставки, посвященные атрибутам праздника.