Ученые обнаружили неожиданную пользу горячего чая

Сообщается, что употребление любых других напитков никак не влияет на вероятность развития глаукомы. Ученые проанализировали влияние различных факторов, например, диабета или курения, на развитие данного заболевания, однако именно употребление горячего чая связано с меньшим риском появления этой болезни.

Больше полутора тысяч человек участвовали в специальном опросе, каждый из добровольцев прошел полное обследование глаз. У 5% от общего числа этих людей были обнаружены симптомы глаукомы. Всем участникам опроса задавали вопросы, связанные с употреблением различных напитков, в том числе, горячего чая. Именно эти 5% опрошенных редко пили вышеуказанный напиток.