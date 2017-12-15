«Космическую школу» в Хабаровске сдадут к концу декабря

Строители заканчивают наружные и отделочные работы в школе на 800 мест в районе Ореховой сопки. Все они завершатся до 25 декабря. Впервые такой масштабный объект возвели меньше чем за год. Благодаря этому Хабаровск может рассчитывать на возврат части потраченных денег.

«Есть поддержка губернатора Вячеслава Ивановича Шпорта. Мы продолжим программу строительства школ. Если частично начнём в 2018 году, то в 2019 году сдадим. Это такая же школа в Волочаевском городке, где сейчас есть востребованность в местах в учреждениях общего образования. Мы справляемся со всеми задачами, и если берёмся за объект, то вводим его в строй», — заявил мэр Хабаровска Александр Соколов.

Как сообщает пресс-служба городской администрации, несмотря на то, что школу сдадут в конце этого года, первый звонок в ней раздастся только 1 сентября — учебному заведению нужно получить лицензию.