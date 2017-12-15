«Космическую школу» в Хабаровске сдадут к концу декабря
В новом году учебному заведению нужно будет получить лицензию.
В новом году учебному заведению нужно будет получить лицензию.
Строители заканчивают наружные и отделочные работы в школе на 800 мест в районе Ореховой сопки. Все они завершатся до 25 декабря. Впервые такой масштабный объект возвели меньше чем за год. Благодаря этому Хабаровск может рассчитывать на возврат части потраченных денег.
«Есть поддержка губернатора Вячеслава Ивановича Шпорта. Мы продолжим программу строительства школ. Если частично начнём в 2018 году, то в 2019 году сдадим. Это такая же школа в Волочаевском городке, где сейчас есть востребованность в местах в учреждениях общего образования. Мы справляемся со всеми задачами, и если берёмся за объект, то вводим его в строй», — заявил мэр Хабаровска Александр Соколов.
РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» писало, что возводить «космическую» школу на 800 мест начали в декабре 2016 года. Её финансируют из городского, краевого и федерального бюджетов. Учреждение станет профильным: в нём будут готовить специалистов для работы в индустрии, связанной с освоением космоса. Новая школа, в соответствии с проектом, должна стать самой современной в дальневосточной столице.