Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: Цимбалюк устроил провокацию на пресс-конференции с Путиным
Как не заболеть раком груди: совет от врачей
«Камеры ужаса» и «вип-номера» найдены в Матросской тишине
Российским спортсменам дали добро на участие в Олимпиаде
68-летний Ричард Гир сделал предложение молодой возлюбленной
Экс-жене Джигарханяна грозит реальный срок Следственный комитет предъявил обвинение Виталине Цымбалюк-Романовской
Песков рассказал о своём возможном увольнении: когда и почему
СМИ: Обгон Су-30 истребителем Су-35 попал на видео
Украинец Цимбалюк устроил провокацию на конференции с Путиным
Известный актер Гафт экстренно госпитализирован
Названа предварительная причина смерти Марии Политовой – СМИ
Чемпионка Мастеркова о «ловушке» МОК на ОИ для РФ
Пелагея примерила оригинальный свитер
Леди в красном: Нюша продемонстрировала спортивную фигуру
Чулпан Хаматова объявила, что прервет актерскую карьеру - СМИ
СМИ: Пропавшая Политова из «Дом-2» найдена мертвой
Песков «унизил 150 млн граждан»: ЛДПР написала открытое письмо
Песков сказал о своём увольнении: когда и почему
Фоторепортажи
8В Австрии взорвался крупнейший газовый хаб
14Ежегодная большая пресс-конференция президента РФ Владимира Путина
10:38 (мск), источник: Восток Медиа

«Космическую школу» в Хабаровске сдадут к концу декабря

В новом году учебному заведению нужно будет получить лицензию.

Строители заканчивают наружные и отделочные работы в школе на 800 мест в районе Ореховой сопки. Все они завершатся до 25 декабря. Впервые такой масштабный объект возвели меньше чем за год. Благодаря этому Хабаровск может рассчитывать на возврат части потраченных денег.

«Есть поддержка губернатора Вячеслава Ивановича Шпорта. Мы продолжим программу строительства школ. Если частично начнём в 2018 году, то в 2019 году сдадим. Это такая же школа в Волочаевском городке, где сейчас есть востребованность в местах в учреждениях общего образования. Мы справляемся со всеми задачами, и если берёмся за объект, то вводим его в строй», — заявил мэр Хабаровска Александр Соколов.

Как сообщает пресс-служба городской администрации, несмотря на то, что школу сдадут в конце этого года, первый звонок в ней раздастся только 1 сентября — учебному заведению нужно получить лицензию.

РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» писало, что возводить «космическую» школу на 800 мест начали в декабре 2016 года. Её финансируют из городского, краевого и федерального бюджетов. Учреждение станет профильным: в нём будут готовить специалистов для работы в индустрии, связанной с освоением космоса. Новая школа, в соответствии с проектом, должна стать самой современной в дальневосточной столице. Из-за того, что бригады несколько раз отставали от графика, мэр Александр Соколов поручил отправить на объект больше рабочих.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 Приморские власти ответили Мильвиту и Путину
Отдыхаем хорошо: на какие деньги празднуют Новый год в Хабаровском крае
Инцидент с Су-25 в Сирии: версии США и России
ЦБ объявил о санации Промсвязьбанка
Совфед утвердил дату президентских выборов
В суде, где огласят приговор Улюкаеву, произошла драка
Экипировку «Ратник» назвали несокрушимой
Всемирное антидопинговое агентство ответило на заявление Путина
Фильм Звягинцева «Нелюбовь» вошел в шорт-лист премии «Оскар»
Спорт
Россия зажала шведов в стальных тисках В стартовом матче Кубка Первого канала по хоккею российская сборная переиграла шведов
Авто
Пять машин и два трактора застряли, спасая из грязи «Ниву» (видео) Забегая вперед, отметим, что поспешившей на помощь кавалькаде из пяти внедорожников и двух тракторов так и не удалось спасти ВАЗ-2121
Hi-Tech
Самые удивительные гаджеты 2017 года Hi-Tech Mail.Ru подводит итоги года в подборке необычных гаджетов, которые не оставили нас равнодушными
Кино
Американцы посмотрели фильм «Крым» и пожалели Интернет-пользователи раскритиковали кинокартину и ее создателя
Недвижимость
Что ждет российский рынок недвижимости в 2018 году?
Жителей лучшего подмосковного подъезда наградили поездкой в Крым
Счетная палата предложила способы увеличения сборов с имущества россиян
В Москве утвердили еще 26 площадок под реновацию
Леди
5 причин перевести онлайн-знакомство в реальную жизнь Когда пора сказать себе «стоп» и перевести «вирт» в формат полноценного свидания, и почему это все-таки стоит сделать, рассуждает психолог Надежда Кузьмина.
Дети
Бывшая жена Тома Круза беременна Внимательные поклонники усмотрели изменившуюся фигуру звезды, которая может свидетельствовать об «интересном положении» Кэти Холмс
Все о ремонте
Что такое стиль лагом или как добавить в свою жизнь шведского благополучия
Как разместить системы хранения в типовой «двушке»
Маленькая и бюджетная: ремонт однушки для студентки
История оформления квартиры в старом доме
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь