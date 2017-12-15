Спасатели предупредили о сильном ветре
В субботу, 16 декабря, по центральным и южным районам Красноярского края местами ожидаются порывы западного ветра 15−18м/с, метели.
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В субботу, 16 декабря, по центральным и южным районам Красноярского края местами ожидаются порывы западного ветра 15−18м/с, метели.
Об этом предупреждают красноярские спасатели.
Кроме того, ожидается сильный снег. Дневная температура воздуха составит около -7С.