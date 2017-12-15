В больнице Екатеринбурга скончалась пациентка, которая обратилась к врачам с заложенностью носа

70-летняя пенсионерка Галина Мохина приехала в Екатеринбург из Сочи. В своем родном городе женщине часто проводили операции по удалению полипов. Никаких осложнений у дамы при этом после операции не было. Но в уральской столице пенсионерка решила обратиться за помощью в частную клинику.

— Женщина обратилась в частный медицинский центр к врачу-оториноларингологу Игорю Ноговицыну с жалобами на заложенность носа, — рассказывают в прокуратуре Свердловской области. — Пациентке было назначено лечение и рекомендовано проведение операции по удалению полипов.

Врачи удалили пенсионерке полипы, после чего перевели ее в палату. Но при этом, как оказалось позже, медики не учли, что у Галины Мохиной было повышенное давление, при котором нельзя было проводить операцию. В итоге у пациентки после удаления полипов из носа стала лить кровь. Но врач, узнав об этом, никак не помог пациентки. И через несколько часов дама истекла кровью и впала в кому.

— Об ухудшении состояния здоровья пациентки было доложено Наговицыну, однако он должных мер по диагностике и лечению в связи с наличием осложнений не принял, — объясняют в прокуратуре. — Медицинский персонал неоднократно докладывал в течение дня об ухудшении состояния здоровья пациентки, однако должных мер Наговицын не предпринимал, что привело к наступлению клинической смерти пациентки.

Пенсионерку из частной больницы сразу же перевели в «Свердловскую областную клиническую больницу № 1». Но спасти пациентку не удалось. На врача возбудили уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей». Игорю Ноговицину грозило до трех лет колонии. Но суд оставил его на свободе.

— Во время расследования уголовного дела врач не признал свою вину, — добавляют в СУ СКР по Свердловской области. — Приговором Ленинского районного суда города Екатеринбурга подсудимому назначено наказание в виде 2,5 лет ограничения свободы.