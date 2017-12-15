Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Рассекречено: как США "кинули" СССР с нерасширением НАТО
10 главных ошибок в питании за всю историю человечества
МОК снял с двукратной олимпийской чемпионки обвинения в допинге
Назван лучший по качеству жизни город России
Нечего скрывать: Ольга Бузова позирует в откровенном боди
Сколько на самом деле мартышек в Удаве из «38 попугаев»?Помните первую серию кукольного мультсериала, в которой животные думают, как измерить рост Удава?
СМИ: Саакашвили отреагировал на критику Путина
Собчак о передаче на Первом канале: Побывала в аду
Украинец Цимбалюк оскорбил Путина на его пресс-конференции
Известный актер Гафт экстренно госпитализирован
Путин ответил Собчак: «хотите попытки госпереворотов?»
Мастеркова поведала о «ловушке» МОК для РФ на ОИ
68-летний Ричард Гир сделал предложение молодой возлюбленной
Ирина Шейк поделилась откровенным видео
Чулпан Хаматова объявила, что прервет актерскую карьеру - СМИ
СМИ: Пропавшая Политова из «Дом-2» найдена мертвой
В Петербурге в старом диване нашли 605 млн руб.
Путин ответил на вопрос Собчак
Фоторепортажи
10В Москве открылась выставка SUPERPUTIN
8В Австрии взорвался крупнейший газовый хаб
11:59 (мск), источник: Комсомольская правда

В больнице Екатеринбурга скончалась пациентка, которая обратилась к врачам с заложенностью носа

Медики удалили пациентки полипы, после чего женщина попросту истекла кровью.

70-летняя пенсионерка Галина Мохина приехала в Екатеринбург из Сочи. В своем родном городе женщине часто проводили операции по удалению полипов. Никаких осложнений у дамы при этом после операции не было. Но в уральской столице пенсионерка решила обратиться за помощью в частную клинику.

— Женщина обратилась в частный медицинский центр к врачу-оториноларингологу Игорю Ноговицыну с жалобами на заложенность носа, — рассказывают в прокуратуре Свердловской области. — Пациентке было назначено лечение и рекомендовано проведение операции по удалению полипов.

Врачи удалили пенсионерке полипы, после чего перевели ее в палату. Но при этом, как оказалось позже, медики не учли, что у Галины Мохиной было повышенное давление, при котором нельзя было проводить операцию. В итоге у пациентки после удаления полипов из носа стала лить кровь. Но врач, узнав об этом, никак не помог пациентки. И через несколько часов дама истекла кровью и впала в кому.

— Об ухудшении состояния здоровья пациентки было доложено Наговицыну, однако он должных мер по диагностике и лечению в связи с наличием осложнений не принял, — объясняют в прокуратуре. — Медицинский персонал неоднократно докладывал в течение дня об ухудшении состояния здоровья пациентки, однако должных мер Наговицын не предпринимал, что привело к наступлению клинической смерти пациентки.

Пенсионерку из частной больницы сразу же перевели в «Свердловскую областную клиническую больницу № 1». Но спасти пациентку не удалось. На врача возбудили уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей». Игорю Ноговицину грозило до трех лет колонии. Но суд оставил его на свободе.

— Во время расследования уголовного дела врач не признал свою вину, — добавляют в СУ СКР по Свердловской области. — Приговором Ленинского районного суда города Екатеринбурга подсудимому назначено наказание в виде 2,5 лет ограничения свободы.

При этом врачу даже не запретили заниматься лечением пациентов.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 Какие фильмы нельзя пропустить в 2018 году
Вкладчики возвращаются в Бинбанк
Суд признал Алексея Улюкаева виновным
ЦБ объявил о санации Промсвязьбанка
Прокуратура назвала самое коррупционное подразделение силовиков
Инцидент с Су-25 в Сирии: версии США и России
Экипировку «Ратник» назвали несокрушимой
Госдума повысила МРОТ до уровня прожиточного минимума
Фильм Звягинцева «Нелюбовь» вошел в шорт-лист премии «Оскар»
Спорт
Россия зажала шведов в стальных тисках В стартовом матче Кубка Первого канала по хоккею российская сборная переиграла шведов
Авто
Пять машин и два трактора застряли, спасая из грязи «Ниву» (видео) Забегая вперед, отметим, что поспешившей на помощь кавалькаде из пяти внедорожников и двух тракторов так и не удалось спасти ВАЗ-2121
Hi-Tech
Искусственный интеллект впервые обнаружил планету Нейронная сеть «подарила» человечеству неизвестную экзопланету
Кино
Американцы посмотрели фильм «Крым» и пожалели Интернет-пользователи раскритиковали кинокартину и ее создателя
Недвижимость
Главу налоговой инспекции уволили за неуплату налогов
Жителей лучшего подмосковного подъезда наградили поездкой в Крым
Власти Москвы готовы в будущем привлечь к реновации иностранных инвесторов
Счетная палата предложила способы увеличения сборов с имущества россиян
Леди
5 причин перевести онлайн-знакомство в реальную жизнь Когда пора сказать себе «стоп» и перевести «вирт» в формат полноценного свидания, и почему это все-таки стоит сделать, рассуждает психолог Надежда Кузьмина.
Дети
Популярные имена, которые мы ошибочно считаем русскими Чужеземные имена приходили к нам разными путями, а учёные до сих пор ведут о них споры
Все о ремонте
Маленькая и бюджетная: ремонт однушки для студентки
История оформления квартиры в старом доме
Как выбрать мебель для маленькой комнаты: 15 хитростей
5 ошибок в дизайне комнаты с низким потолком
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь