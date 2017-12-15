В Челябинске в два раза превышена норма формальдегида в воздухе
Южноуральские чиновники во всех бедах обвинили автомобилистов.
Южноуральские чиновники во всех бедах обвинили автомобилистов.
А вот челябинские владельцы автомобилей с этим не согласны категорически. Указывают на другие российские города, где машин в несколько раз больше, а воздух гораздо чище. Кстати, на время НМУ, крупнейшие предприятия Челябинска заявили о снижении выбросов и полной остановке производственных печей, а потому с них спрос меньше.
— Взвешенные вещества в своих выбросах челябинские предприятия
Угрожающие показатели превышения вредных веществ в воздухе Челябинска были зафиксированы во вторник, 12 декабря, в период неблагоприятных метеорологических условий передвижной лабораторией.