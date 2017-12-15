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11:03 (мск), источник: Комсомольская правда

В Челябинске в два раза превышена норма формальдегида в воздухе

Южноуральские чиновники во всех бедах обвинили автомобилистов.

Источник: РИА "Новости"

А вот челябинские владельцы автомобилей с этим не согласны категорически. Указывают на другие российские города, где машин в несколько раз больше, а воздух гораздо чище. Кстати, на время НМУ, крупнейшие предприятия Челябинска заявили о снижении выбросов и полной остановке производственных печей, а потому с них спрос меньше.

— Взвешенные вещества в своих выбросах челябинские предприятия все-таки имеют, а по формальдегиду — пока есть понимание, что он присутствует в выбросах автотранспорта, — рассказали в пресс-службе министерства экологии Челябинской области. — Также при южном направлении ветра на жилую застройку мегаполиса имеет влияние Коркинский разрез.

Угрожающие показатели превышения вредных веществ в воздухе Челябинска были зафиксированы во вторник, 12 декабря, в период неблагоприятных метеорологических условий передвижной лабораторией.

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