В Челябинске в два раза превышена норма формальдегида в воздухе

А вот челябинские владельцы автомобилей с этим не согласны категорически. Указывают на другие российские города, где машин в несколько раз больше, а воздух гораздо чище. Кстати, на время НМУ, крупнейшие предприятия Челябинска заявили о снижении выбросов и полной остановке производственных печей, а потому с них спрос меньше.