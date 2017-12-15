В Перми временно изменилась схема движения на площади перед ДКЖ

На время строительства и работы ледового городка в Дзержинском районе Перми изменена схема проезда на площадь перед Дворцом культуры железнодорожников (улица Локомотивная, 1). Перекрыт городка въезд на площадь с улицы Локомотивной перекрыт, зато выезд с улицы Боровой разрешен.

Въезд на территорию ледового городка будет осуществляться по маршруту: улица Локомотивная — улица Фридриха Энгельса — улица Углеуральская — улица Боровая.

Источник: Комсомольская правда

В этом году ледовый городок в Дзержинском районе будет посвящен футболу. Его строительство уже началось, на площадке установили живую ель, завезли ледовые блоки для изготовления скульптур и приступили к работе. В городке появятся ледяные фигуры Деда Мороза и Снегурочки, горка и фигура для фотографирования «Футбольные ворота» с пьедесталом почета.