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10:54 (мск), источник: Вести - Самара

В Самаре начал свою работу оперативный штаб по уборке снега, созданный по поручению главы региона

Всю минувшую ночь коммунальные службы справлялись с последствиями снежных заносов. В городе работает оперативный штаб, созданный по поручению главы региона.

Реагируют службы также на обращения граждан. Решить проблему на неочищенной территории может звонок в районную администрацию или сообщение, оставленное в интернете. В ночное дежурство вместе с людьми и техникой отправилась и наш корреспондент Екатерина Индикова.

Пока многие самарцы ещё десятый сон видят, спецтехника очищает от снежных заносов автомобильные дороги и пешеходные тротуары, чтобы сегодня каждый успел на работу, в школу ни один план не был нарушен. 30. З/К: Все службы дежурят круглосуточно — количество машин меняется в зависимости от интенсивности осадков. Минувшей ночью на уборку снега вышли около ста человек и 238 единиц спецтехники.

По поручению главы региона Дмитрия Азарова создан оперативный штаб. Каждое обращение — в районную администрацию или сообщение, оставленное с помощью глобальной сети, тут же получает отклик — не на словах. Дежурство распространяется и на сотрудников управляющих компаний и ТСЖ — они убирают снег во дворах.

А вот сознательных автомобилистов больше не стало — брошенные на обочинах машины по прежнему сильно мешают работе погрузчиков.

Если метель усилится, что по прогнозам, маловероятно, на борьбу со снегом бросят ещё больше сил — все необходимые ресурсы для этого есть.

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