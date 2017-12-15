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11:43 (мск), источник: РИА Крым

Крымские налоговики устроили «сафари» на должников транспортного налога

СИМФЕРОПОЛЬ, 15 дек — РИА Новости Крым. Крымские налоговики на ялтинской трассе провели рейд по выявлению должников по уплате транспортного налога, сообщает пресс-служба ведомства. Рейд был проведен в районе Ливадии.

Источник: РИА "Новости"

В итоге были выявлены десятки граждан, не заплативших транспортный налог, общая сумма задолженности которых составила 100 тыс рублей.

«На сегодняшний день сумма налоговой задолженности, которую должны уплатить владельцы транспортных средств только в Ялте и Алуште составляет более 19 миллионов рублей. Владельцам транспортных средств необходимо помнить, что в случае неуплаты налога за каждый день просрочки платежа начисляется пеня. Кроме этого, налоговики имеют право обратиться в судебные органы по взысканию задолженности за счет имущества налогоплательщика», — сообщили в ФНС Республики Крым.

Как ранее сообщал сайт РИА Новости Крым, по данным ФНС, транспортный налог заплатили 80% крымчан. Самые ответственные «транспортные налогоплательщики» проживают в Бахчисарайском, Красноперекопском, Первомайском, Раздольненском и Сакском районах.

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