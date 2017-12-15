Крымские налоговики устроили «сафари» на должников транспортного налога
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 дек — РИА Новости Крым. Крымские налоговики на ялтинской трассе провели рейд по выявлению должников по уплате транспортного налога, сообщает
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 дек — РИА Новости Крым. Крымские налоговики на ялтинской трассе провели рейд по выявлению должников по уплате транспортного налога, сообщает
В итоге были выявлены десятки граждан, не заплативших транспортный налог, общая сумма задолженности которых составила 100 тыс рублей.
«На сегодняшний день сумма налоговой задолженности, которую должны уплатить владельцы транспортных средств только в Ялте и Алуште составляет более 19 миллионов рублей. Владельцам транспортных средств необходимо помнить, что в случае неуплаты налога за каждый день просрочки платежа начисляется пеня. Кроме этого, налоговики имеют право обратиться в судебные органы по взысканию задолженности за счет имущества налогоплательщика», — сообщили в ФНС Республики Крым.
Как ранее сообщал сайт РИА Новости Крым, по данным ФНС, транспортный налог заплатили 80% крымчан. Самые ответственные «транспортные налогоплательщики» проживают в Бахчисарайском, Красноперекопском, Первомайском, Раздольненском и Сакском районах.