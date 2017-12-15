Крымские налоговики устроили «сафари» на должников транспортного налога

«На сегодняшний день сумма налоговой задолженности, которую должны уплатить владельцы транспортных средств только в Ялте и Алуште составляет более 19 миллионов рублей. Владельцам транспортных средств необходимо помнить, что в случае неуплаты налога за каждый день просрочки платежа начисляется пеня. Кроме этого, налоговики имеют право обратиться в судебные органы по взысканию задолженности за счет имущества налогоплательщика», — сообщили в ФНС Республики Крым.