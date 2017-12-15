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10:58 (мск), источник: АиФ Нижний Новгород

В Нижнем Новгороде объявили конкурс на самую неубранную от снега улицу

Чиновники хотят простимулировать подрядчиков качественнее выполнять свою работу.

Источник: Аргументы и факты

В Советском районе Нижнего Новгорода объявили конкурс на самую неубранную от снега улицу. О старте проекта «Народный контроль» сообщили в городской администрации.

«Если подрядчик плохо убрал, закрепленную за ним территорию, то мы не заплатим ему деньги за работу. А житель, который позволил сэкономить наибольшее количество денежных средств, сообщив нам о некачественной уборке, получит приятный подарок», — рассказал глава администрации Советского района Владимир Исаев, который пообещал лично рассматривать каждое обращение.

Все неубранные улицы будут сфотографированы, информация будет занесена в специальную картотеку. Промежуточные итоги подведут в конце января 2018 года.

Напомним, ранее коммунальщики попросили нижегородцев не парковать авто у обочин дорог по ночам, чтобы не мешать уборке улиц.

Если в вашем дворе плохо убрано, скользко или вы просто знаете одну из самых плохо очищенных дорог в Советском районе, сообщите об этом в администрацию Советского района по электронной почте: 1@sovadm.ru.

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