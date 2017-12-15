В Нижнем Новгороде объявили конкурс на самую неубранную от снега улицу

Источник: Аргументы и факты

В Советском районе Нижнего Новгорода объявили конкурс на самую неубранную от снега улицу. О старте проекта «Народный контроль» сообщили в городской администрации.

«Если подрядчик плохо убрал, закрепленную за ним территорию, то мы не заплатим ему деньги за работу. А житель, который позволил сэкономить наибольшее количество денежных средств, сообщив нам о некачественной уборке, получит приятный подарок», — рассказал глава администрации Советского района Владимир Исаев, который пообещал лично рассматривать каждое обращение.

Все неубранные улицы будут сфотографированы, информация будет занесена в специальную картотеку. Промежуточные итоги подведут в конце января 2018 года.

Напомним, ранее коммунальщики попросили нижегородцев не парковать авто у обочин дорог по ночам, чтобы не мешать уборке улиц.