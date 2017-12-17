Путешествие в кипящее жерло: Фотограф показала вулкан изнутри

Улла за последние десять лет предприняла уже несколько экспедиций. Последнюю поездку на остров Амбрим в архипелаге Новые Гебриды она совершила по заданию канадской фирмы-производителя чипсов «Доритос».

«Это не просто реклама, это способ финансирования научных проектов», — говорит Лохманн, отмечая, что журналистам и ученым становится все труднее найти средства для амбициозных проектов и экспедиций. В сотрудничестве с «Доритос» путешественница нашла творческий способ для создания образовательного видео 360°, которое уже набрало около миллиона просмотров на YouTube.

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Бюджет экспедиции на Амбрим включал заработную плату для местных гидов, пожертвования для местных поселений и, как надеется Лохманн, бюджет даст возможность предоставить некоторые кадры из вулканического жерла в музей Вануату, который фотограф вместе с мужем помогали создавать.

Это было самое жаркое место, где мне когда-либо приходилось побывать, и я никогда не пробовала их чипсы! Улла Лохманн Фотожурналист, немецкий ученый-эколог

Ради пожелания производителя чипсов ей пришлось опустить камеру на 600 м вглубь действующего вулкана, так, что она оказалась всего в 50 м от извергающейся лавы.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink=https://www.instagram.com/p/BYnYE22gbEY/ data-instgrm-version="8" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:658px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:50.0% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div><p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/BYnYE22gbEY/" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от Ulla Lohmann (@ullalohmann)</a> <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2017-09-04T10:10:28+00:00">Сен 4 2017 в 3:10 PDT</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//platform.instagram.com/en_US/embeds.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

По признанию Уллы, даже когда она стояла менее, чем в метре от края огненного озера, ее больше беспокоила не собственная безопасность, а сохранность камеры. Ее муж, Себастьян Хоффман, сопровождал супругу в громоздком теплозащитном костюме, в то время как она сама была только в майке, спортивных штанах и с защитным покрытием на лице и руках.

Спускаясь по внутренним склонам, ученые убедились, что они довольно хрупкие из-за нескольких последний сотрясений. Улла и Себастьян приняли решение оставить в базовом лагере часть багажа, в том числе и аварийный запас воды, чтобы избавиться от лишнего веса.

«Люди вокруг говорили, что я сумасшедшая, потому что у меня не было с собой спасительного запаса воды. Честно говоря, я пью много воды в течение дня, и даже если у меня не бывает такой возможности, обхожусь без нее прекрасно. Однако после спуска в кальдеру, у меня болела голова», — рассказала Лохманн.

В глубине вулкана, по словам Уллы, было жарко как в сауне.

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Однако на вершине кратера, на высоте в 1400 м воздух был прохладный, несмотря на близость к раскаленной лаве.

Лохманн использовала немецкое слово geborgenheit, которое не может быть однозначно переведено на русский или английский, чтобы описать свои впечатления от спуска в жерло вулкана. Слово одновременно означает безопасность, тепло, защиту, доверие и любовь.