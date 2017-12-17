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02:53 (мск), источник: Моя Планета

Путешествие в кипящее жерло: Фотограф показала вулкан изнутри

Фотожурналист, немецкий ученый-эколог Улла Лохманн известна репортажами из жизни коренных народов южной части Тихого океана. Однако самые удивительные ее работы — фотосъемка и изучение действующих вулканов.

Улла за последние десять лет предприняла уже несколько экспедиций. Последнюю поездку на остров Амбрим в архипелаге Новые Гебриды она совершила по заданию канадской фирмы-производителя чипсов «Доритос».

«Это не просто реклама, это способ финансирования научных проектов», — говорит Лохманн, отмечая, что журналистам и ученым становится все труднее найти средства для амбициозных проектов и экспедиций. В сотрудничестве с «Доритос» путешественница нашла творческий способ для создания образовательного видео 360°, которое уже набрало около миллиона просмотров на YouTube.

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Бюджет экспедиции на Амбрим включал заработную плату для местных гидов, пожертвования для местных поселений и, как надеется Лохманн, бюджет даст возможность предоставить некоторые кадры из вулканического жерла в музей Вануату, который фотограф вместе с мужем помогали создавать.

Это было самое жаркое место, где мне когда-либо приходилось побывать, и я никогда не пробовала их чипсы!
Улла Лохманн
Фотожурналист, немецкий ученый-эколог

Ради пожелания производителя чипсов ей пришлось опустить камеру на 600 м вглубь действующего вулкана, так, что она оказалась всего в 50 м от извергающейся лавы.

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По признанию Уллы, даже когда она стояла менее, чем в метре от края огненного озера, ее больше беспокоила не собственная безопасность, а сохранность камеры. Ее муж, Себастьян Хоффман, сопровождал супругу в громоздком теплозащитном костюме, в то время как она сама была только в майке, спортивных штанах и с защитным покрытием на лице и руках.

Спускаясь по внутренним склонам, ученые убедились, что они довольно хрупкие из-за нескольких последний сотрясений. Улла и Себастьян приняли решение оставить в базовом лагере часть багажа, в том числе и аварийный запас воды, чтобы избавиться от лишнего веса.

«Люди вокруг говорили, что я сумасшедшая, потому что у меня не было с собой спасительного запаса воды. Честно говоря, я пью много воды в течение дня, и даже если у меня не бывает такой возможности, обхожусь без нее прекрасно. Однако после спуска в кальдеру, у меня болела голова», — рассказала Лохманн.

В глубине вулкана, по словам Уллы, было жарко как в сауне.
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Однако на вершине кратера, на высоте в 1400 м воздух был прохладный, несмотря на близость к раскаленной лаве.

Лохманн использовала немецкое слово geborgenheit, которое не может быть однозначно переведено на русский или английский, чтобы описать свои впечатления от спуска в жерло вулкана. Слово одновременно означает безопасность, тепло, защиту, доверие и любовь.

Улла сказала, что geborgenheit — это что-то вроде чувства материнской любви, благодаря которому вы ощущаете, что останетесь невредимы даже в экстремальных ситуациях.

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11 сентября© Ньюстюб
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