Путешествие в кипящее жерло: Фотограф показала вулкан изнутри
Фотожурналист, немецкий
Фотожурналист, немецкий
Улла за последние десять лет предприняла уже несколько экспедиций. Последнюю поездку на остров Амбрим в архипелаге Новые Гебриды она совершила по заданию канадской
«Это не просто реклама, это способ финансирования научных проектов», — говорит Лохманн, отмечая, что журналистам и ученым становится все труднее найти средства для амбициозных проектов и экспедиций. В сотрудничестве с «Доритос» путешественница нашла творческий способ для создания образовательного видео 360°, которое уже набрало около миллиона просмотров на YouTube.
Бюджет экспедиции на Амбрим включал заработную плату для местных гидов, пожертвования для местных поселений и, как надеется Лохманн, бюджет даст возможность предоставить некоторые кадры из вулканического жерла в музей Вануату, который фотограф вместе с мужем помогали создавать.
Это было самое жаркое место, где мне когда-либо приходилось побывать, и я никогда не пробовала их чипсы!
Ради пожелания производителя чипсов ей пришлось опустить камеру на 600 м вглубь действующего вулкана, так, что она оказалась всего в 50 м от извергающейся лавы.
По признанию Уллы, даже когда она стояла менее, чем в метре от края огненного озера, ее больше беспокоила не собственная безопасность, а сохранность камеры. Ее муж, Себастьян Хоффман, сопровождал супругу в громоздком теплозащитном костюме, в то время как она сама была только в майке, спортивных штанах и с защитным покрытием на лице и руках.
Спускаясь по внутренним склонам, ученые убедились, что они довольно хрупкие
«Люди вокруг говорили, что я сумасшедшая, потому что у меня не было с собой спасительного запаса воды. Честно говоря, я пью много воды в течение дня, и даже если у меня не бывает такой возможности, обхожусь без нее прекрасно. Однако после спуска в кальдеру, у меня болела голова», — рассказала Лохманн.
Однако на вершине кратера, на высоте в 1400 м воздух был прохладный, несмотря на близость к раскаленной лаве.
Лохманн использовала немецкое слово geborgenheit, которое не может быть однозначно переведено на русский или английский, чтобы описать свои впечатления от спуска в жерло вулкана. Слово одновременно означает безопасность, тепло, защиту, доверие и любовь.
Улла сказала, что geborgenheit — это