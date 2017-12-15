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12:25 (мск), источник: "Российская газета"

Кого освободят от платы за детсады в Крыму

Как пояснили «РГ» в пресс-службе министерства образования и науки РК, сейчас перед минобразом стоит задача — до 1 января 2018 года согласовать разработанный механизм компенсации с министерством финансов РФ, поскольку отменить плату на региональном уровне по законодательству нельзя.

Планируется, что родители будут, как и раньше, получать квитанции от учреждения и оплачивать их в полном объеме. Но потом эта сумма вернется им в безналичной форме — как стопроцентная компенсация родительской платы.

Это коснется всех детей, посещающих сельские детские сады, независимо от регистрации их родителей.

Но есть один нюанс. Некоторым родителям все же придется платить небольшую сумму, поскольку компенсация будет рассчитываться исходя из двух показателей — средний размер родительской платы за присмотр и уход за детьми по Крыму и по конкретному району. Средний размер по республике составляет 105 рублей. То есть, если в каком-то сельском районе он выше, родители оплатят разницу. Но это коснется нескольких регионов.

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Например, в Симферопольском районе средний размер платы — 131,30 рубля в день, значит 26 рублей родителям надо будет доплатить. В Красноперекопском районе — 95,27 рубля, в Сакском районе — 90,10, жители этих регионов ничего не будут платить за детский сад.

Скольких семей коснется это новшество, чиновники не уточнили, но по данным Крымстата, в 2016 году в сельской местности проживали 62 тысячи малышей в возрасте от 0 до 4 лет и 60 тысяч детей от 5 до 9 лет.

Что касается родителей-горожан, для них продолжает действовать следующий механизм компенсации: на первого ребенка возвращается 20 процентов среднего размера платы, на второго — 50 процентов, на третьего и последующих детей — 70 процентов.

Комментарий

Владимир Бобков, председатель комитета Госсовета по образованию, науке, молодежной политике и спорту:

— Финансовые возможности не позволяют многим семьям отправлять детей в детсады. Когда выделялись бюджетные деньги на их ремонт и реконструкцию в селах республики, мы исходили из количества проживающих там, но оказалось, что отремонтированные сады посещает около 50 процентов детей. Например, такая ситуация сложилась в селе Найденовка Красногвардейского района. Да и во многих других. Это очень важный проект для Крыма, ведь начиная с 90-х годов наблюдается непрерывный отток людей из сельской местности. Сейчас правительство РК и Госсовет внедряет ряд программ, призванных обратить внимание на село — это и «Земский доктор» по линии минздрава, и компенсация за коммунальные услуги педагогам в селах и другие.

Кстати.

В Крыму более 8 тысяч семей смогут получить дополнительные пособия. Речь идет о семьях, в которых после 1 января 2018 года родится первый ребенок либо его усыновят. Данная выплата будет производиться за счет средств федерального бюджета на ребенка до полутора лет. Размер этого пособия будет составлять сумму прожиточного минимума, который установлен за второй квартал предыдущего года. В республике он составил 10 400 рублей.

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