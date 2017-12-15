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11:43 (мск), источник: Комсомольская правда

Семь тысяч безработных насчитывается в Нижегородской области

На 1 декабря уровень безработицы составляет 0,4%

Источник: Reuters

Уровень регистрируемой безработицы в Нижегородской области на 1 декабря 2017 года составляет 0,4% — это меньше, чем в среднем по стране и в ПФО. Об этом сообщает Управление государственной службы занятости населения Нижегородской области.

По данным ведомства, в регионе числятся безработными семь тысяч человек. Через службу занятости населения с начала текущего года работу нашли 67,4 тысячи человек.

Потребность в работниках, заявленная работодателями, составила 29,5 тыс. вакансий, из них 64% — по рабочим профессиям.

Непосредственно в Нижнем Новгороде уровень безработицы также составил 0,4%. Безработными числятся 2,5 тысячи человек. При этом количество вакансий в городе превышает 12 тысяч.

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