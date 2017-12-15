Семь тысяч безработных насчитывается в Нижегородской области

Источник: Reuters

Уровень регистрируемой безработицы в Нижегородской области на 1 декабря 2017 года составляет 0,4% — это меньше, чем в среднем по стране и в ПФО. Об этом сообщает Управление государственной службы занятости населения Нижегородской области.

По данным ведомства, в регионе числятся безработными семь тысяч человек. Через службу занятости населения с начала текущего года работу нашли 67,4 тысячи человек.

Потребность в работниках, заявленная работодателями, составила 29,5 тыс. вакансий, из них 64% — по рабочим профессиям.