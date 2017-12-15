Выходные в Ростове будут теплыми и без дождей

Воздух в дневные часы субботы, 16 декабря, по данным сервиса «Ростов-Метео», прогреется до +12 градусов, а ночная температура будет +6 +8 градусов Цельсия. В воскресенье будет чуть прохладнее — +7 +9 градусов тепла. Осадков при этом синоптики не обещают, зато дождь возможен сегодня, во второй половине дня.