Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Рассекречено: как США "кинули" СССР с нерасширением НАТО
Татуировка американца привела врачей в замешательство
Минобороны ответило на "перехват" истребителями США российских
Назван лучший по качеству жизни город России
68-летний Ричард Гир сделал предложение молодой возлюбленной
Экс-жене Джигарханяна грозит реальный срок Следственный комитет предъявил обвинение Виталине Цымбалюк-Романовской
СМИ: Цимбалюк устроил провокацию вопросом к Путину
СМИ: Обгон Су-30 истребителем Су-35 попал на видео
Украинец Цимбалюк оскорбил Путина на его пресс-конференции
Известный актер Гафт экстренно госпитализирован
Путин ответил Собчак: «хотите попытки госпереворотов?»
Мастеркова поведала о «ловушке» МОК для РФ на ОИ
Нечего скрывать: Ольга Бузова позирует в откровенном боди
Анджелина Джоли в плюшевом пальто прогулялась по Нью-Йорку
Чулпан Хаматова объявила, что прервет актерскую карьеру - СМИ
СМИ: Пропавшая Политова из «Дом-2» найдена мертвой
Суд вынес приговор Улюкаеву
Актер Валентин Гафт попал в больницу
Фоторепортажи
10В Москве открылась выставка SUPERPUTIN
8В Австрии взорвался крупнейший газовый хаб
11:46 (мск), источник: Деловое сообщество

Выходные в Ростове будут теплыми и без дождей

В выходные в Ростове-на-Дону синоптики обещают теплую и солнечную погоду.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: -1° 43% 764 мм рт. ст. 3 м/с

Воздух в дневные часы субботы, 16 декабря, по данным сервиса «Ростов-Метео», прогреется до +12 градусов, а ночная температура будет +6 +8 градусов Цельсия. В воскресенье будет чуть прохладнее — +7 +9 градусов тепла. Осадков при этом синоптики не обещают, зато дождь возможен сегодня, во второй половине дня.

По данным Ростовского гидрометцентра, сегодня вероятность осадков — 66%. Ветер южный, будет дуть со скоростью 3 м/с.

Напомним, температура воздуха, установившаяся 12 и 13 декабря, побила рекорд — эти сутки стали самыми теплыми за 80 лет Ростовской области.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 Аэропорт Платов украсили 5 тыс растений
Новогодний подарок – красота навсегда
Суд признал Алексея Улюкаева виновным
ЦБ объявил о санации Промсвязьбанка
Прокуратура назвала самое коррупционное подразделение силовиков
Инцидент с Су-25 в Сирии: версии США и России
Экипировку «Ратник» назвали несокрушимой
Госдума повысила МРОТ до уровня прожиточного минимума
Фильм Звягинцева «Нелюбовь» вошел в шорт-лист премии «Оскар»
Спорт
Россия зажала шведов в стальных тисках В стартовом матче Кубка Первого канала по хоккею российская сборная переиграла шведов
Авто
Пять машин и два трактора застряли, спасая из грязи «Ниву» (видео) Забегая вперед, отметим, что поспешившей на помощь кавалькаде из пяти внедорожников и двух тракторов так и не удалось спасти ВАЗ-2121
Hi-Tech
Искусственный интеллект впервые обнаружил планету Нейронная сеть «подарила» человечеству неизвестную экзопланету
Кино
Американцы посмотрели фильм «Крым» и пожалели Интернет-пользователи раскритиковали кинокартину и ее создателя
Недвижимость
Главу налоговой инспекции уволили за неуплату налогов
Жителей лучшего подмосковного подъезда наградили поездкой в Крым
Власти Москвы готовы в будущем привлечь к реновации иностранных инвесторов
Счетная палата предложила способы увеличения сборов с имущества россиян
Леди
5 причин перевести онлайн-знакомство в реальную жизнь Когда пора сказать себе «стоп» и перевести «вирт» в формат полноценного свидания, и почему это все-таки стоит сделать, рассуждает психолог Надежда Кузьмина.
Дети
Популярные имена, которые мы ошибочно считаем русскими Чужеземные имена приходили к нам разными путями, а учёные до сих пор ведут о них споры
Все о ремонте
Что такое стиль лагом или как добавить в свою жизнь шведского благополучия
Как разместить системы хранения в типовой «двушке»
Маленькая и бюджетная: ремонт однушки для студентки
История оформления квартиры в старом доме
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь