Найден пропавший год назад 20-летний уфимец
Пропавший больше года назад 20-летний житель Уфы Ильгиз Мухаметдинов найден погибшим.
Пропавший больше года назад 20-летний житель Уфы Ильгиз Мухаметдинов найден погибшим.
Об этом сообщила его мать Айгуль Гунсарова.
По ее словам, тело было обнаружено еще в августе на берегу реки Белой, все это время проводилось опознание. Сегодня его заберут родственники для похорон. Айгуль Гунсарова выразила благодарность волонтерам, которые помогали искать пропавшего.
Напомним, Ильгиз Мухаметдинов ушел из дома на улице Аксакова, 58/1 в Уфе 20 октября 2016 года, чтобы навестить мать, которая живет на улице Ибрагимова. Обратно он не вернулся.