Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Верните Аляску: в России ответили послу США на заявление о Крыме
10 главных ошибок в питании за всю историю человечества
Чиновник ответил на обращение директора комбината к Путину
Российским спортсменам дали добро на участие в Олимпиаде
Валентина Гафта прооперировали на день раньше
Экс-жене Джигарханяна грозит реальный срок Следственный комитет предъявил обвинение Виталине Цымбалюк-Романовской
Путин: Иностранцы забыли, что Земля Франца-Иосифа принадлежит РФ
Невзоров: Пусть РФ еще раз прилюдно унизят в Корее
Российский завод возобновил выпуск рамного «японца»
Знай наших: где наследил УАЗ?
В новом видео Ирина Шейк дефилирует полностью обнаженной – СМИ
В Польше о необязательности существования Украины
Врачи признали любовь к селфи психическим заболеванием
Стали известные лучшие 100 песен 2017 года
Погребняк проехалась в метро в «обнаженном» платье – СМИ
СМИ: в новом видео Шейк дефилирует полностью нагой
Лещенко и Ширвиндт обратились к Путину с просьбой о защите
Сбербанк назвал курс доллара, ожидаемый в 2018-м
Фоторепортажи
14Ежегодная большая пресс-конференция президента РФ Владимира Путина
14События недели в фотографиях
17:54 (мск), источник: ЮГА.ру

В Сочи заброшенные сельхозземли отдадут под кладбища

В Сочи на заброшенных землях сельхозназначения обустроят кладбища. Это будет сделано в рамках откорректированного генерального плана курорта. Разработкой документа занимается московская компания «Гипрогор».

Источник: ЮГА.ру

«Внесены предложения по новым территориям под кладбища. В частности, это заброшенные сельхозземли в Дагомысе и Адлере», — рассказали в пресс-службе мэрии Сочи.

Некоторые земли курорта заходят на территорию нацпарка и поэтому не могут перейти в ведомство муниципалитета. Новый документ должен решить эту проблему.

Результаты работы специалистов «Гипрогора» будут приняты после одобрения жителей. Общественные слушания пройдут до конца декабря во всех районах курорта.

Как сообщали Юга.ру, кладбище старообрядцев на территории Олимпийского парка стало предметом спора. В августе 2017 года было принято постановление городской мэрии, в соответствии с которым место захоронения старообрядцев передадут властям, но жители Имеретинской низменности выступили против такого решения.

На 23 кладбищах Сочи разрешили делать семейные захоронения.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 Один день в краснодарском интим-магазине
Что делать со старым центром Краснодара?
Улюкаев может быть освобожден от наказания в колонии
Банк России снизил ключевую ставку
Прокуратура назвала самое коррупционное подразделение силовиков
Назван самый богатый спортсмен всех времен по версии Forbes
Песков объяснил, почему Путин не упоминает фамилию Навального
Госдума повысила МРОТ до уровня прожиточного минимума
Оксфордский словарь назвал слово года
Спорт
Революция в олимпийских воротах. Кошечкин съел молодёжь? Сорокин и Шестёркин теперь на вторых ролях в сборной России
Авто
Российский завод возобновил выпуск рамного «японца» Внедорожник Mitsubishi Pajero Sport снова вернулся на конвейер калужского завода японской марки
Hi-Tech
Искусственный интеллект впервые обнаружил планету Нейронная сеть «подарила» человечеству неизвестную экзопланету
Кино
82-летний Валентин Гафт перенес операцию Оперативное вмешательство понадобилось из-за проблем с рукой
Недвижимость
Главу налоговой инспекции уволили за неуплату налогов
Жителей лучшего подмосковного подъезда наградили поездкой в Крым
Власти Москвы готовы в будущем привлечь к реновации иностранных инвесторов
Счетная палата предложила способы увеличения сборов с имущества россиян
Леди
5 модных коллабораций для фанатов «Звездных войн» К выходу на экраны очередной части «Звездных войн» — ленты «Звездные войны: Последние джедаи» — тщательно готовились не только каст и прочие ее создатели, но и дизайне
Дети
Wi-Fi и мобильные телефоны признали опасными для беременных Новое масштабное исследование показало, что неионизирующее электромагнитное излучение повышает риск выкидыша.
Все о ремонте
Как объединить кухню и гостиную в загородном доме
6 дизайнерских приемов, которые мы используем неправильно
Маленькая и бюджетная: ремонт однушки для студентки
История оформления квартиры в старом доме
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь