В Сочи заброшенные сельхозземли отдадут под кладбища

Источник: ЮГА.ру

«Внесены предложения по новым территориям под кладбища. В частности, это заброшенные сельхозземли в Дагомысе и Адлере», — рассказали в пресс-службе мэрии Сочи.

Некоторые земли курорта заходят на территорию нацпарка и поэтому не могут перейти в ведомство муниципалитета. Новый документ должен решить эту проблему.

Результаты работы специалистов «Гипрогора» будут приняты после одобрения жителей. Общественные слушания пройдут до конца декабря во всех районах курорта.

Как сообщали Юга.ру, кладбище старообрядцев на территории Олимпийского парка стало предметом спора. В августе 2017 года было принято постановление городской мэрии, в соответствии с которым место захоронения старообрядцев передадут властям, но жители Имеретинской низменности выступили против такого решения.