Стадион «Краснодар» попал на постер фильма Данилы Козловского «Тренер»
19 апреля на экраны выйдет картина Данилы Козловского «Тренер» о футболисте сборной России.
19 апреля на экраны выйдет картина Данилы Козловского «Тренер» о футболисте сборной России.
По сюжету игрок Юрий Столешников не забил пенальти в ответственный момент, завершил карьеру и стал тренером провинциальной команды. С новым клубом ему предстоит совершить чудо и вновь поверить в себя.
Съемки фильма проходили в Краснодаре, Новороссийске и в Московском регионе. Данила Козловский стал режиссером картины, сопродюсером и исполнителем главной роли.
14 декабря известный актер опубликовал в своем инстаграме официальный постер фильма. На нем изображен стадион «Краснодар», где проходила часть съемок. На краю крыши стадиона изображена фигура тренера.
Как признался сам Козловский Новороссийск и Краснодар стали дня него родными за время съемок летом 2017 года.