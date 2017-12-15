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12:31 (мск), источник: Комсомольская правда

Стадион «Краснодар» попал на постер фильма Данилы Козловского «Тренер»

19 апреля на экраны выйдет картина Данилы Козловского «Тренер» о футболисте сборной России.

По сюжету игрок Юрий Столешников не забил пенальти в ответственный момент, завершил карьеру и стал тренером провинциальной команды. С новым клубом ему предстоит совершить чудо и вновь поверить в себя.

Съемки фильма проходили в Краснодаре, Новороссийске и в Московском регионе. Данила Козловский стал режиссером картины, сопродюсером и исполнителем главной роли.

14 декабря известный актер опубликовал в своем инстаграме официальный постер фильма. На нем изображен стадион «Краснодар», где проходила часть съемок. На краю крыши стадиона изображена фигура тренера.

Во время загрузки произошла ошибка.

Как признался сам Козловский Новороссийск и Краснодар стали дня него родными за время съемок летом 2017 года.

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