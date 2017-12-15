В Пермском крае проверят все жилые дома многодетных семей на предмет пожарной безопасности
В домах, которые подлежат проверке, проживает более 8 тыс. многодетных семей.
В домах, которые подлежат проверке, проживает более 8 тыс. многодетных семей.
ПЕРМЬ, 15 декабря. /ТАСС/. Все жилые дома, в которых проживают многодетные семьи Пермского края, будут проверены на предмет пожарной безопасности. Об этом сообщает в пятницу
«В связи с возросшим количеством пожаров в жилых домах, в которых проживают многодетные семьи, в том числе с гибелью людей, принимаются неотложные меры по профилактике и предотвращению таких ситуаций», — говорится в сообщении Минсоцразвития Прикамья.
Планируется, что Минсоцразвития региона совместно с ГУ МЧС России по Пермскому краю начнут обследование состояния жилых помещений для оценки уровня пожарной безопасности 18 декабря. После этого будут определены дальнейшие шаги по обеспечению пожарной безопасности жилья многодетных семей и конкретные мероприятия с привлечением краевого и муниципального ресурсов.
«В первую очередь наша задача — оценить состояние жилых помещений в деревянном исполнении, в которых проживают свыше 8 тыс. многодетных семей», — отметил министр социального развития Пермского края Павел Фокин.
Последний из крупных пожаров в одноэтажном доме барачного типа произошел 12 декабря в селе Березовка Пермского края. Пожарным удалось спасти трех человека, в том числе трехлетнего ребенка. Спасенные женщина 1996 года рождения и ребенок были госпитализированы с отравлением продуктами горения, мужчина 1958 года рождения получил ожоги на площади 10%. В ходе тушения в доме без признаков жизни были обнаружены четыре человека: трое мужчин и одна женщина.