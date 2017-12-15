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11:51 (мск), источник: Baikal-info.ru

Первичное сосудистое отделение планируют открыть в Черемхово

Об этом 14 декабря 2017 года рассказал заместитель главного врача Иркутской областной клинической больницы, руководитель регионального сосудистого центра Владимир Горбачёв на выездном заседании комитета по здравоохранению и социальной политике Законодательного собрания. По его словам, распоряжение об открытии такого отделения подписала министр здравоохранения Российской Федерации Вероника Скворцова.

Источник: РИА "Новости"

Владимир Горбачёв рассказал, что вопрос с организацией ПСО в Черемхово решали несколько лет. Планируется, что Черемховский ПСО станет десятым в Иркутской области. К нему прикрепят население Черемхово, Черемховского района, Свирска, Аларского района и Кутулика. Сейчас ближайший к Черемхово сосудистый центр расположен в Усолье-Сибирском.

По словам Владимира Горбачёва, преимущества создания ПСО заключаются, в частности, в том, что пациенты будут оставаться в Черемхово, а также в доступе к высокотехнологичным методам лечения (для пациентов с острым нарушением мозгового кровообращения и с острым коронарным синдромом), в обеспечении современным реанимационным, реабилитационным оборудованием. Стоимость его приобретения согласовывается в министерстве здравоохранения Иркутской области. С ПСО увеличится возможность транспортировки пациентов санитарной авиацией в региональный сосудистый центр в Иркутске, они будут обеспечены (при показаниях) специализированной реанимационной бригадой этого центра. Машины скорой медицинской помощи не будут покидать территорию работы ПСО, как происходит при транспортировке пациентов в Усолье-Сибирское.

Мэр Черемхово Вадим Семёнов уточнил, когда планируется непосредственное открытие ПСО. Владимир Грачёв рассказал, что прежде предстоит решить вопрос с косметическим ремонтом помещений в больнице. «Через полгода откроемся?», — спросил мэр. «Я полагаю, что у нас второй квартал 2018 года будет очень урожайным по всей Иркутской области и Черемхово не станет исключением», — сказал министр здравоохранения Олег Ярошенко.

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