Первичное сосудистое отделение планируют открыть в Черемхово

Владимир Горбачёв рассказал, что вопрос с организацией ПСО в Черемхово решали несколько лет. Планируется, что Черемховский ПСО станет десятым в Иркутской области. К нему прикрепят население Черемхово, Черемховского района, Свирска, Аларского района и Кутулика. Сейчас ближайший к Черемхово сосудистый центр расположен в Усолье-Сибирском.

По словам Владимира Горбачёва, преимущества создания ПСО заключаются, в частности, в том, что пациенты будут оставаться в Черемхово, а также в доступе к высокотехнологичным методам лечения (для пациентов с острым нарушением мозгового кровообращения и с острым коронарным синдромом), в обеспечении современным реанимационным, реабилитационным оборудованием. Стоимость его приобретения согласовывается в министерстве здравоохранения Иркутской области. С ПСО увеличится возможность транспортировки пациентов санитарной авиацией в региональный сосудистый центр в Иркутске, они будут обеспечены (при показаниях) специализированной реанимационной бригадой этого центра. Машины скорой медицинской помощи не будут покидать территорию работы ПСО, как происходит при транспортировке пациентов в Усолье-Сибирское.