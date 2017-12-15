В Петербурге 15 декабря стартовала запись в первые классы школ

Источник: Аргументы и факты

Запись в первые классы школ на 2018−2019 учебный год стартовала 15 декабря в Санкт-Петербурге, сообщает городской комитет по образованию.

За первые часы записи принято более четырех тысяч заявлений, большая часть из них — через портал госуслуг. Также заявления можно подать через любой центр «Мои документы». Оба способа равнозначны, все заявления поступают в электронном виде в одну информационную систему.

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До 19 января принимаются заявления от льготников, чьи дети имеют преимущество на зачисление. 20 января начинается основной этап. С этой даты можно будет подавать заявления петербуржцам, чьи дети проживают на закрепленной за школой территории. С 1 июля заявления подают граждане, чьи дети не проживают на закрепленной территории.

«В прошлом году по итогам записи в общей сложности около трети заявлений были поданы дистанционным способом, — сообщила председатель комитета по образованию Жанна Воробьева. — Мы ожидаем, что процент заявлений, поступающих через портал госуслуг, будет расти и дальше».