Губернатор о гигантской рыбе на Нижнем озере: Это кошмар на улице Вязов
Губернатор Антон Алиханов раскритиковал скульптуру гигантской рыбы, которую установили на Нижнем озере.
Губернатор Антон Алиханов раскритиковал скульптуру гигантской рыбы, которую установили на Нижнем озере.
— Я видел только на картинках в интернете. Я считаю, что это кошмар на улице Вязов. Это
Фигуру рыбы изготовила группа компаний «Гидрокомфорт», чьё подразделение — «Чистоград-ПМК» — занимается благоустройством набережной. Длина металлической конструкции составляет более пяти метров, высота — около 1,7 метра.
Скульптуру установили на берегу Нижнего озера 14 декабря. Как пояснил корреспонденту Калининград.Ru директор по развитию ГК «Гидрокомфорт» Александр Ветошкин, компания решила подарить городу