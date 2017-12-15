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17:06 (мск), источник: Калининград.Ru

Губернатор о гигантской рыбе на Нижнем озере: Это кошмар на улице Вязов

Губернатор Антон Алиханов раскритиковал скульптуру гигантской рыбы, которую установили на Нижнем озере.

Источник: Калининград.Ru

— Я видел только на картинках в интернете. Я считаю, что это кошмар на улице Вязов. Это чья-то такая сказка… аниме от Гофмана, — прокомментировал Алиханов журналистам в пятницу, 15 декабря.

Фигуру рыбы изготовила группа компаний «Гидрокомфорт», чьё подразделение — «Чистоград-ПМК» — занимается благоустройством набережной. Длина металлической конструкции составляет более пяти метров, высота — около 1,7 метра.

Скульптуру установили на берегу Нижнего озера 14 декабря. Как пояснил корреспонденту Калининград.Ru директор по развитию ГК «Гидрокомфорт» Александр Ветошкин, компания решила подарить городу арт-объект для привлечения туристов.

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