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12:04 (мск), источник: Podrobno.uz

ТУИТ внедрит систему дистанционного обучения

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. В Ташкентском университете информационных технологий имени Аль-Хорезми (ТУИТ) планируется внедрить систему дистанционного обучения.

Источник: Podrobno.uz

Об этом говорилось на встрече в Министерстве по развитию информационных технологий и коммуникаций с делегацией Корейского агентства по международному сотрудничеству (KOICA). На встрече обсужден план реализации проекта «Развитие инновационной образовательной среды Ташкентского университета информационных технологий путем применения ИКТ».

Также рассмотрены перспективы развития сотрудничества по подготовке кадров в области информационных технологий, в частности внедрения системы дистанционного обучения путем оснащения современными техническими средствами и новыми методами обучения.

«Расширение сотрудничества между ТУИТ и KOICA будет способствовать повышению качества подготовки квалифицированных специалистов в сфере ИКТ на уровне международных стандартов», — отметили в пресс-службе министерства.

Стороны договорились рассмотреть план действий по сотрудничеству между ТУИТ и KOICA путем внедрения современных технологий и методов обучения.

Офис KOICA в Узбекистане начал свою деятельность в 1995 году и прилагает все усилия по осуществлению необходимых работ для социально-экономического развития республики с акцентом на образование, здравоохранение и государственное управление.

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 ТУИТ внедрит систему дистанционного обучения
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