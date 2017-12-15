ТУИТ внедрит систему дистанционного обучения

Источник: Podrobno.uz

Об этом говорилось на встрече в Министерстве по развитию информационных технологий и коммуникаций с делегацией Корейского агентства по международному сотрудничеству (KOICA). На встрече обсужден план реализации проекта «Развитие инновационной образовательной среды Ташкентского университета информационных технологий путем применения ИКТ».

Также рассмотрены перспективы развития сотрудничества по подготовке кадров в области информационных технологий, в частности внедрения системы дистанционного обучения путем оснащения современными техническими средствами и новыми методами обучения.

«Расширение сотрудничества между ТУИТ и KOICA будет способствовать повышению качества подготовки квалифицированных специалистов в сфере ИКТ на уровне международных стандартов», — отметили в пресс-службе министерства.

Стороны договорились рассмотреть план действий по сотрудничеству между ТУИТ и KOICA путем внедрения современных технологий и методов обучения.