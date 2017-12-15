Япония с 1 января упрощает визовые требования для граждан Беларуси

Источник: БЕЛТА

«Посольство Японии в Республике Беларусь информирует, что по случаю 25-летия установления дипломатических отношений между Японией и Республикой Беларусь были приняты меры по упрощению визовых требований для граждан Беларуси (для владельцев обычных паспортов). Изменения вступают в силу 1 января 2018 года, — проинформировали в посольстве.

Расширен круг заявителей, имеющих право на получение многократных краткосрочных виз (пребывание не более 90 дней), которые планируют посетить Японию с деловыми целями либо являются деятелями интеллектуального труда и культуры. Максимальный срок действия многократных краткосрочных виз будет увеличен с трех до пяти лет. Для заявителей, самостоятельно оплачивающих поездку, упраздняются гарантийные документы, которые ранее были необходимы для получения краткосрочной визы. В диппредставительстве отметили, что данные меры призваны послужить укреплению двусторонних отношений, в том числе активизации личных контактов.