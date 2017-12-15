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12:29 (мск), источник: СуперОмск

В омском селе запретили проводить выставки кошек и собак

Весьма интересный Указ врио губернатора Омской области опубликован на интернет-портале правовой информации.

В нем обозначено, что в селе Побочино Одесского района запрещается вывозить кошек и собак, а также проводить их выставки.

Оказалось, что виной всему карантин, введенный в селе до 5 февраля 2018 года. Согласно его требованиям, местным жителям также запрещается проводить выводку и натаску собак, а также торговать любыми домашними животными.

Ответственными за выполнение карантинных мероприятий и безопасность близлежащих поселков назначены министр сельского хозяйства региона Максим Чекусов и главное управление ветеринарии Омской области.

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