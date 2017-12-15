В омском селе запретили проводить выставки кошек и собак

В нем обозначено, что в селе Побочино Одесского района запрещается вывозить кошек и собак, а также проводить их выставки.

Оказалось, что виной всему карантин, введенный в селе до 5 февраля 2018 года. Согласно его требованиям, местным жителям также запрещается проводить выводку и натаску собак, а также торговать любыми домашними животными.