В омском селе запретили проводить выставки кошек и собак
Весьма интересный Указ врио губернатора Омской области опубликован на
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Весьма интересный Указ врио губернатора Омской области опубликован на
В нем обозначено, что в селе Побочино Одесского района запрещается вывозить кошек и собак, а также проводить их выставки.
Оказалось, что виной всему карантин, введенный в селе до 5 февраля 2018 года. Согласно его требованиям, местным жителям также запрещается проводить выводку и натаску собак, а также торговать любыми домашними животными.
Ответственными за выполнение карантинных мероприятий и безопасность близлежащих поселков назначены министр сельского хозяйства региона Максим Чекусов и главное управление ветеринарии Омской области.