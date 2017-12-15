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19:06 (мск), источник: Lenta.Ru

В Подмосковье срубили главную елку страны

Главную новогоднюю ель страны срубили на территории Подольского лесничества в городском округе Домодедово в пятницу, 15 декабря, передает корреспондент «Ленты.ру».

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фотографий
6
фотографий

В воскресенье 90-летнее дерево привезут на Соборную площадь Кремля. Перед срубом ель, высота которой составляет 27 метров, освятил священник.

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Хочу поздравить всех с наступающим Новым годом. Счастья, удачи и пусть у каждого из вас стоит новогодняя елочка, лесная красавица.
Председатель комитета лесного хозяйства региона Иван Советников на торжественной церемонии

Как отметила министр культуры Мособласти Оксана Косарева, ежегодно самую красивую ель находят именно в Подмосковье. «Все жители будут ей любоваться. Мы все будем загадывать желания в новогоднюю ночь. Сейчас у нас есть возможность загадать желания здесь. Желаю всем вам мира, любви, счастья в каждой семье, давайте любить друг друга, наше Подмосковье, нашу страну», — сказала она.

Ожидается, что после новогодних праздников из ели сделают сувениры.

Ранее в пятницу министр потребительского рынка и услуг региона Владимир Посаженников сообщил об открытии первых елочных базаров. Массово точки продаж хвойных начнут работать c 20 декабря. Средняя цена за погонный метр сосны в этом году составит 250 рублей, ель обойдется в 400 рублей за погонный метр.

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