В Подмосковье срубили главную елку страны

Как отметила министр культуры Мособласти Оксана Косарева, ежегодно самую красивую ель находят именно в Подмосковье. «Все жители будут ей любоваться. Мы все будем загадывать желания в новогоднюю ночь. Сейчас у нас есть возможность загадать желания здесь. Желаю всем вам мира, любви, счастья в каждой семье, давайте любить друг друга, наше Подмосковье, нашу страну», — сказала она.